На 21 и 22 ноември в зала „Арена Русе“ ще се проведе Държавното първенство по карате за всички възрасти – втора фаза. Надпреварата се организира от Българската национална федерация по карате с подкрепата на Община Русе.

За първенството са подадени над 650 заявки за участие, като се очаква в състезанието да се включат близо 500 състезатели от 30 отбора от цялата страна. В рамките на двата състезателни дни те ще премерят сили в различните възрастови групи, а публиката ще има възможност да проследи срещите и борбата за държавните отличия.

Състезателната програма ще започва в 9:30 ч. и през двата дни, а официалното откриване на първенството ще се състои в събота, 21 ноември, от 13:00 ч.

Оценяването на срещите и спазването на състезателните правила ще бъдат поверени на изцяло български съдийски състав.

Входът за зрители е свободен и през двата дни на първенството.