Актьорът Любен Кънев с дебют на West End в Лондон

Българският актьор Любен Кънев дебютира на West End в Лондон. На 18 април, в театър Soho, той влиза в ролята на Марк в познатата и у нас пиеса "Арт" на Ясмина Реза, която е част от постановката "Industry Showcase".

Представлението е композиция от текстовете на няколко автори и ще бъде показано на широката публика, както и на критици, продуценти, театрални и филмови агенти и кастинг режисьори от най-високото световно ниво в този бизнес, споделя актьорът пред БТА.

Любен Кънев в Лондон

Любен Кънев живее в Лондон от няколко години. След участието му в сериала "Под прикритие" като инспектор Тодор Тодоров и Пламен в "All Inclusive", той се отдава на писането на театрални текстове. През 2023 г. кандидатства и е приет да специализира актьорско майсторство в магистърската програма на един от най-добрите университети за театър и кино в света – Royal Central School of Speech and Drama, University of London. В същото висше училище са завършили Лорънс Оливие, Джуди Денч, Андрю Гарфилд, Ванеса Редгрейв, Кристин Скот Томас, както и нобеловият лауреат и британски драматург Харолд Пинтър, припомня българският актьор. Заради тази специализация той отказва да участва в последният сезон на "All Inclusive" и замразява премиерата на авторския си спектакъл "Аквариумни хора".

Снимка: Lyuben Kanev / Любен Кънев/Facebook

На лондонска сцена по-късно тази година се очакват два нови спектакъла с българския актьор – "Белият дявол" на Джон Уебстър и "Посещението" от Фридрих Дюренмат. След тези три премиери, които са до края на тази календарна година, също в Лондон, Любен Кънев е планирал премиерата на своя авторски спектакъл "Аквариумни хора".

Повече за Любен Кънев

Любен Кънев е роден на 12 ноември 1982 г. в Стара Загора. Той е български театрален и киноактьор. Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" през 2010 г. Освен в "Под прикритие" и "All Inclusive", е познат и от телевизионните сериали "Недадените" (2013) в ролята на принц Кирил Преславски и "Знакът на българина" (2014) като Омар и "Господин X и морето" (2019) като Огнян Сарафов.

Снимка: Lyuben Kanev / Любен Кънев/Facebook

На театралната сцена прави своя професионален дебют в Пловдивския драматичен театър през 2011 г., в спектакъла "Куклен дом" на режисьора Крис Шарков по пиесата на Хенрик Ибсен. Играе в "Илюзията" (реж. Маргарита Младенова), "Островът на съкровищата" (реж. Лео Капон), "Презрението" (реж. Крис Шарков), "Буре Барут" (реж. Ана Батева), "Кухненският асансьор" (реж. Юлиян Петков), "Агенти" (реж. Владимир Пенев), "Казимир и Каролине, или и любовта никога не спира" (реж. Крис Шарков).

Като студент, през 2009 г. в Пекин, Китай, печели международна шекспирова награда за най-добър актьор (GATS International Theatre Festival) с ролята на Брут в "Юлий Цезар" на Уилям Шекспир (реж. Пламен Марков). През 2014 г. пише и продуцира първата си пиеса "Stop – дяволът се призна за виновен". Решава да представи авторския си текст, като съчетава кино и театър в едно. Редактор на текста е поетът Стефан Иванов.