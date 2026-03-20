"Ансамбъл "Тракия" представя новия спектакъл "Край Марица" с премиера във Варна и Бургас

Варна - 6 юни 2026 г. (събота), Летен театър, 20:00 ч., и Бургас - 7 юни 2026 г. (неделя), Летен театър, 19:30 ч. - това са датите на черноморската премиера на новия концертен спектакъл на Фолклорен ансамбъл "Тракия" - "Край Марица". Спектакълът е вдъхновен от богатото културно наследство по поречието на река Марица, която преминава през Пловдив – роднияt град на ансамбъл "Тракия", и именно в Пловдив постановката бе представена за първи път пред напълно разпродадена зала.

"Край Марица" е мащабен сценичен проект, който събира на едно място фолклорните традиции и музикалното богатство на Южна България, проследявайки културните пластове и етнографските области по поречието на една от най-значимите реки на Балканите - Марица - и превръща тяхното наследство във въздействащо сценично преживяване.

Концертът включва и специално създадени вокално-инструментални произведения в изпълнение на оркестъра на ансамбъла под диригентството на Николай Паскалев, както и песни от различни региони, подготвени от хоровия ръководител Цонка Димитрова и певиците на ансамбъла. В програмата са включени фолклорни образци от Самоковския край, Пазарджишкия регион, Пловдивско, Първомайско и Беломорието, както и песни от селата Чалъкови и Бодрово.

Сценичната визия на спектакъла е обогатена с оригинален тематичен декор и нови автентични носии, изработени от майстори в ателиетата на Стария град, Пловдив.

Идеята е резултат от задълбочени теренни проучвания, чрез които творческият екип на ансамбъла открива автентични мелодии и обредни моменти от различни селища по поречието на реката. Те са пресъздадени в нови сценични композиции, които съчетават традицията с модерния сценичен език.

Фотограф: Александър Богдан Томпсън

Творческата линия на спектакъла следва символичния път на водата – от извора в Самоковския край, през песните и танците на Пазарджишко, етническото многообразие на Пловдив и празничния дух на съборите в Първомайско, до културните традиции на Беломорието.

Художественият ръководител на ансамбъла проф. д-р Даниела Дженева споделя, че темата за река Марица е изключително богата и вдъхновяваща: "В този първи за ансамбъла спектакъл, посветен на реката, залагаме на отворена и всеобхватна концепция, която преминава през две етнографски области и няколко региона. Нашата творческа задача беше да изберем най-интересните музикално-танцови образци и обредни моменти от селищата по поречието и да ги пресъздадем на сцена."

Балетмайсторът проф. д-р Антон Андонов допълва, че по време на теренната работа екипът открива редица автентични фолклорни съкровища: "Натъкнахме се на автентични хора, мелодии и солови изпълнения. Радвам се, че успяхме да ги преобразим в сценична постановка, която разкрива богатството на Беломорието."

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма "Нематериално културно наследство" (професионални ансамбли и носители на нематериалното културно наследство). Билети в системата на Eventim и също така за Варна на касата на ФКЦ и на сайта на комплекса. За Бургас билети ще откриете на касата на "НХК", тел. 0894 89 80 98.

Деца до 7-годишна възраст се допускат без билет, без право на отделно седящо място.