Спорт:

Диана Добрева се завръща с мащабен спектакъл в Народния театър

21 януари 2026, 13:13 часа 270 прочитания 0 коментара
Диана Добрева се завръща с мащабен спектакъл в Народния театър

Носителката на френския Орден "Рицар на изкуствата и литературата" Диана Добрева започва репетиции на Голяма сцена на Народен театър "Иван Вазов". През април режисьорката ще представи на публиката "Малката Англия" – разтърсваща история за любовта, вярата, траура, парите и властта. Постановката ще бъде първата сценична реализация на романа в световен мащаб, както и поредният забележителен проект на един от най-разпознаваемите български режисьори.

Още: Народният театър открива годината с премиера на "Бул териер" на Боил Банов (СНИМКИ)

Действието на "Малката Англия" се развива в бурния междувоенен период на Гърция (1930 – 1945) и проследява съдбите на четирима герои на остров Андрос, които се колебаят между любовта, съдбата, историческите и социалните условности. Пиесата е сценична адаптация по едноименния роман на гръцката писателка Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция и преведен на десет езика.

Нов етап за Диана Добрева

Фотограф: Стефан Здравески

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Проектът бележи нов етап в работата на Диана Добрева, с фокус върху интимните човешки взаимоотношения, моралния избор и крехкото равновесие между любов, вяра, власт и съдба. От 2017 г. Диана е режисьор на Народния театър, а сред спектаклите ѝ на първата ни сцена са "Моби Дик", "Народът на Вазов", "Бащата" и "Калигула" – заглавия, които продължават да се играят пред пълни салони. 

В "Малката Англия" участват актьорите Александра Свиленова, Ана Пападопулу, Анета Иванова, Боряна Манолова, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев, Димитър Николов, Жана Рашева, Иван Николов, Ирина Митева, Константин Еленков, Кремена Славчева, Любомир Петкашев и Стефан Къшев.

Още: Любими български автори и режисьори в Народния театър през януари

Драматизацията е дело на Александър Секулов, а преводът от гръцки е на Емануил Мутафов. Сценографията и костюмите са на Марина Райчинова, музиката – на Петя Диманова, хореографията – на Олга Панго, а видеодизайнът – на Петко Танчев. Драматург на постановката е Светлана Панчева, а втори асистент-режисьори са Олга Недялкова и Михаил Цанков, събщават от Народния театър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър Диана Добрева
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес