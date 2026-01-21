Диана Добрева се завръща с мащабен спектакъл в Народния театър

Носителката на френския Орден "Рицар на изкуствата и литературата" Диана Добрева започва репетиции на Голяма сцена на Народен театър "Иван Вазов". През април режисьорката ще представи на публиката "Малката Англия" – разтърсваща история за любовта, вярата, траура, парите и властта. Постановката ще бъде първата сценична реализация на романа в световен мащаб, както и поредният забележителен проект на един от най-разпознаваемите български режисьори.

Действието на "Малката Англия" се развива в бурния междувоенен период на Гърция (1930 – 1945) и проследява съдбите на четирима герои на остров Андрос, които се колебаят между любовта, съдбата, историческите и социалните условности. Пиесата е сценична адаптация по едноименния роман на гръцката писателка Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция и преведен на десет езика.

Нов етап за Диана Добрева

Фотограф: Стефан Здравески

Проектът бележи нов етап в работата на Диана Добрева, с фокус върху интимните човешки взаимоотношения, моралния избор и крехкото равновесие между любов, вяра, власт и съдба. От 2017 г. Диана е режисьор на Народния театър, а сред спектаклите ѝ на първата ни сцена са "Моби Дик", "Народът на Вазов", "Бащата" и "Калигула" – заглавия, които продължават да се играят пред пълни салони.

В "Малката Англия" участват актьорите Александра Свиленова, Ана Пападопулу, Анета Иванова, Боряна Манолова, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев, Димитър Николов, Жана Рашева, Иван Николов, Ирина Митева, Константин Еленков, Кремена Славчева, Любомир Петкашев и Стефан Къшев.

Драматизацията е дело на Александър Секулов, а преводът от гръцки е на Емануил Мутафов. Сценографията и костюмите са на Марина Райчинова, музиката – на Петя Диманова, хореографията – на Олга Панго, а видеодизайнът – на Петко Танчев. Драматург на постановката е Светлана Панчева, а втори асистент-режисьори са Олга Недялкова и Михаил Цанков, събщават от Народния театър.