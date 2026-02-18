Димо Алексиев започва работа на щат в голям български театър

Българският актьор Димо Алексиев започва работа на щат, стана ясно от официално съобщение в социалните мрежи. Той е назначен в трупата на Драматично-куклен театър "Константин Величков", Пазарджик. "Добре дошъл, Димо Алексиев! С голяма радост приветстваме в нашия театър Димо Алексиев – утвърдено име в българския театър, кино и телевизия, известен със своето силно сценично присъствие и впечатляващ актьорски диапазон.", пишат във Facebook страницата на театър.

От институцията пишат, че Димо е завършил НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър" през 2006 г. при доц. Веселин Ранков, като още по време на обучението си показва таланта и професионализма, които бележат успешната му кариера.

Сред най-запомнящите се негови театрални роли са в постановките: "Пухеният", "Калигула", "Секс, наркотици и рокендрол", "Госпожица Юлия", "Сирано дьо Бержерак" и още много други, в които Димо впечатлява с психологическа дълбочина и емоционална изразителност.

Димо е популярен и сред телевизионната публика с участията си в сериали като: "Стъклен дом", "Братя", "На границата", "Откраднат живот" и много други, утвърждавайки се като един от водещите актьори на своето поколение. Паралелно с театралната и телевизионната си кариера, Димо се изявява и във филмови продукции, както и като телевизионен водещ, показвайки харизма и професионализъм във всички артистични формати.

Сред наградите му са престижната "АСКЕЕР" за изгряваща звезда за ролята му в "Калигула" и наградата "НАЙ-НАЙ-НАЙ".

Делото на Димо Алексиев

Припомняме, че Алексиев получи ефективна присъда от година и шест месеца лишаване от свобода на 30 юли 2025 г. Телевизионният водещ беше обвинен от прокуратурата за шофиране в нетрезво състояние - с 1,68 промила алкохол в кръвта (според кръвната проба, след като дрегерът на място отчете 1,49). Той имаше предишна условна присъда за подобно престъпление, попадащо в Наказателния кодекс.

Фактът, че Димо Алексиев е на свобода и започва работа, означава, че или делото е обжалвано и още няма окончателно произнасяне по него, или е направено споразумение.

