"Книгата на мечтите" завладя пловдивската публика с още по-мащабен спектакъл

24 март 2026, 12:17 часа 332 прочитания 0 коментара
"Абсолютно зрелище", "Спектакъл с оригинална визия, музика, сценарий, режисура, който събира на една сцена почти целия елит на танцовото общество в България", "Уникални песни, уникална хореография, уникални певци, танцьори, циркови артисти, спектакъл, обединяващ всички сетива", "Истинско доказателство за силата на въображението и таланта, за силата, че изкуството може да преобразява светове" – това са само малка част от възторжените коментари след представянето на хитовия мюзикъл "Книгата на мечтите" на сцената на зала "Колодрум" в Пловдив миналия петък с вход свободен за публиката.

Мащабният спектакъл, дело на творческия тандем Ана Дончева и Ралица Мерджанова в партньорство с Fest Team, представя историята на младия Пат – сираче, което мечтае да стане велик цирков артист. Действието се развива през 20-те години на XX век, а пътят на героя е изпълнен с препятствия, впечатляващи персонажи, вярно приятелство и голяма любов. Оригиналната продукция съчетава театър, музика, танц и цирково изкуство, като среща зрителите със смели акробати, забавни клоуни, загадъчни илюзионисти и вдъхновяващи герои, всеки от които носи своя собствена мечта.

Безплатното издание на хитовия мюзикъл, станал любим на малки и големи, събра над 2000 зрители в Пловдив петък вечер. Той беше представен в специална сценична версия за зала "Колодрум" – с обновена сценография и хореография, както и с още по-впечатляващи визуални ефекти.

Освен мащабното представление, този път проектът надгради сценичното преживяване и с образователно продължение. Екипът зад спектакъла представи книжното издание по едноименния мюзикъл в две пловдивски училища – ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Труд с директор Тоня Коева и СУ "Свети Софроний Врачански" с директор Ростислав Копринков. Над 700 деца имаха възможността да научат повече за създаването на книгата по мюзикъла "Книгата на мечтите", да разберат особеностите и тънкостите зад сътворяването на един подобен мащабен проект, както и да се запознаят по-отблизо с героите от историята.

Учениците получиха и подарък – луксозното безплатно издание на книгата. Красивите и нежни илюстрации, които пренасят читателите в пъстрия и вълшебен Карнавал на мечтите – място, където всичко е възможно и всяка усмивка крие ново приключение, са дело на Цвета Петрова.

Това обаче не беше всичко. По време на спектакъла беше организирана томбола за най-малките зрители, с която получиха шанс да спечелят илюстрованото книжно издание. Така общо 500 бройки бяха раздадени на малчуганите по време на гостуването на мюзикъла в Пловдив. С цветни илюстрации и увлекателен текст книгата пренася малките читатели в свят, където силата на въображението и вярата, че всяка мечта може да се сбъдне, водят напред.

Още: "Тайната на музиката" на Александър Чобанов получи подкрепа от германския филмов фонд Nordmedia

Проектът в Пловдив има и силен приобщаващ характер – записът от представлението ще се сдобие с жестомимичен превод чрез двамата прекрасни младежи с увреден слух, осигурени от Стрей Шийп, които са партньори. След монтажа, записът ще бъде разпространен сред глухата общност в България, а защо не след време и по света.

"Книгата на мечтите" е неповторим мюзикъл, а зад него стои изключителен екип. В спектакъла звучат над 14 музикални композиции, създадени от Петя Данкова, Александър Васев и Адриан Гугов, като съчетават балади, фънк и суинг парчета, както и такива с фолклорен мотив. А режисьор е West Hyler, поставял впечатляващи заглавия като първия мюзикъл на "Цирк дьо Солей", "Малкият принц", както и "Шрек", "Авеню Кю", "Спонджбоб", "Звукът на музиката" и най-новия мюзикъл "Тайната на музиката" със следващи дати в театър Азарян в София на 25-и и на 26-и април.

Яна Баярова Отговорен редактор
Мюзикъл Книгата на мечтите
