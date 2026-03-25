"Любов като лято“: танц, музика и театър в новия спектакъл на Lindy Hop Bulgaria

На 26 март 2026 г. в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово и на 8 април 2026 г. в НДК, зала „Азарян“ – София, публиката ще има възможност да види премиерно „Любов като лято (Swinging Stories)” — новия спектакъл на Lindy Hop Bulgaria, режисиран от Веселка Кунчева.

„Любов като лято“ е многожанров сценичен проект със съвременна визия и вечни послания, създаден с основната идея да изследва колаборацията между танцьори и музиканти като жив, органичен и емоционален сценичен език.

Артисти от различни светове на една сцена

Спектакълът събира на една сцена артисти от различни светове — танцьори от различни жанрове - суинг, хип-хоп и балет, заедно с класически и джаз музиканти, певица и актриса. Именно в тази среща между изкуства, стилове, техники и чувствителности се ражда неговата уникална енергия.

Режисьорският прочит на Веселка Кунчева, един от водещите български театрални режисьори, превръща тази идея в силно визуално и емоционално сценично преживяване, в което движението, музиката и театралното присъствие се преплитат в общ драматургичен език.

В центъра на спектакъла стои любовта — като убежище, като памет, като загуба, като надежда и като сила, която помага на човека да премине през разпадащия се свят. Това е сценично пътуване през близостта и разкъсването, през опиянението и самотата, през притежанието и изгубването — до онова последно място, в което хората все още могат истински да се срещнат.

"Изследваме любовта чрез танца"

Автор на идеята и хореограф на спектакъла е Явор Кунчев — част от творческия екип на Веселка Кунчева, основател на Lindy Hop Bulgaria и организатор на Sofia Swing Fest – един от най-значимите суинг фестивали в Европа. „Желанието ни беше да изследваме любовта като средство за оцеляване през изразните средства на танца“ – споделя Явор Кунчев.

Творческият екип на спектакъла включва сценографа и костюмограф Мариета Голомехова, хореографа Явор Кунчев, драматурга Поли Христова и композитора Милен Апостолов. В спектакъла участват Елена Сиракова, Поли Христова, Климентина Неделчева, Искра Дукова, Нели Георгиева, Виктор Христосков, Павел Тодоров и Николай Илиев. На живо на сцената музиката изпълняват Елена Сиракова – вокал, Иван Стайков – цигулка, Мира Искърова – пиано, Емил Гунев – контрабас и Стефан Цеков – барабани.

Спектакълът е създаден по проект Swinging Stories, договор BG-RRP-11.020-0158-C02, по Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ BG-RRP-11.020, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента Следващо поколение ЕС (NextGenerationEU).