За историческите травми върху личността: Боил Банов поставя нова пиеса в Народния театър

12 ноември 2025, 10:05 часа 148 прочитания 0 коментара
Боил Банов и Ива Петрони (Two Seaguls) започнаха репетиции в Народния театър. Тяхната пиеса "Сенки отвъд светлината" е вдъхновена от творчеството на Алберто Моравия и ще бъде представена пред публиката през януари на Камерна сцена, съобщават от театъра. В спектакъла участват актьорите Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова.

Фотограф: Божидар Марков

"Сенки отвъд светлината" е разказ за травмите, които историческото време нанася върху личността. Как главният герой ще оцелее и ще преработи тези травми, дали опитите му да се нагоди към обстоятелствата и хората са комични, или трагични, ще разберем в постановката на Боил Банов, който е автор също на мултимедията и музикалната среда.

Фотограф: Божидар Марков

Преводът и драматизацията са направени от Ива Петрони, сценограф и костюмограф е Юлияна Войкова-Найман, драматург на постановката е Мирела Иванова. Втори асистент-режисьори са Боряна Митева и Меглена Димитрова.

Програма "Апостол Карамитев"

Припомняме, че в началото на месеца от Народния театър обявиха, че програма "Апостол Карамитев" продължава да утвърждава посоката си към експерименталното, интердисциплинарното и съвременното в театралния език. В следващия сезон по линията на програмата ще бъдат реализирани четири нови проекта – два на Сцена "Апостол Карамитев" и два на Камерна сцена, които разширяват границите на познатото театрално преживяване.

Инициативата има за цел да открива автори, режисьори и артисти, които търсят различни сценични форми и естетики – от технологични експерименти и интерактивни формати до съвременни прочити на класически и български текстове.

Яна Баярова
