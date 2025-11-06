Войната в Украйна:

Народният театър с поглед към експерименталното и съвременното в театралния език

Народният театър с поглед към експерименталното и съвременното в театралния език

Програма "Апостол Карамитев" на Народния театър "Иван Вазов" продължава да утвърждава посоката си към експерименталното, интердисциплинарното и съвременното в театралния език. В следващия сезон по линията на програмата ще бъдат реализирани четири нови проекта – два на Сцена "Апостол Карамитев" и два на Камерна сцена, които разширяват границите на познатото театрално преживяване, съобщават от театъра. 

Инициативата има за цел да открива автори, режисьори и артисти, които търсят различни сценични форми и естетики – от технологични експерименти и интерактивни формати до съвременни прочити на класически и български текстове.

Сред избраните проекти тази година са:

"Носорог" по Йожен Йонеско на Филип Морозов – съвременна адаптация, в която "стадото" се превръща в дигитална реалност от екрани, фалшиви новини и социални мрежи.

"RES PUBLICA" на Стефан А. Щерев в сътрудничество с немския колектив Ligna – интерактивен спектакъл, в който публиката с индивидуални слушалки става активен участник в действието.

"Аз още броя дните" на Мария Панайотова по едноименния български роман на Георги Бърдаров – история, вдъхновена от реални събития по време на обсадата на Сараево, превърната в лабораторен (devising) процес, в който актьорите ще създават сценичното съдържание заедно с режисьора.

"Сири" по Наталия Зайцева, режисирана от Мария Сотирова – интердисциплинарна форма, поставяща човешкото и изкуствения интелект в нова сценична

Последните два проекта ще бъдат реализирани на Камерна сцена. 

Създадена през 2023 г., Програма "Апостол Карамитев" носи името на един от най-обичаните български актьори – творец, вярвал в експеримента, младите артисти и силата на театъра да отваря нови хоризонти.

Яна Баярова
