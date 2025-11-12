Мюзикълът "Rock Sensation": Слушаме The Rolling Stones, Metallica, Oasis и U2

Българският рок мюзикъл Rock Sensation – Договорът ще има своята среща с българската публика на 25.01.2026 година. След това спектакълът отново ще тръгне на турне в Европа. У нас той се продуцира от Националния музикален театър. Музикалната селекция на спектакъла е дело на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант на сценария. Зрителите ще могат да се докоснат до едни от най-големите световни рок хитове, изпълнени от солисти на Националния музикален театър в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев.

Какво ще видим и чуем в Rock Sensation – Договорът

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес, и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант. Ще бъдат изпълнени над 60 парчета, сред които ще чуем класики като "Maybellene" на Chuck Berry, "Lucille" на Little Richard, "A Little Less Conversation" на Elvis Presley, "Come Together" на The Beatles, "Voodoo Child" на Jimi Hendrix, "Sympathy for the Devil" на The Rolling Stones, "Highway to Hell" на AC/DC, "Wanderwall" на Oasis, "Enter Sandman" на Metallica, "Hold me, trill me, kiss me, kill me" на U2 и др.

"Опитали сме се да съберем най-добрите световни рок групи и песни, които всеки един от нас със сигурност е чувал поне веднъж. Аранжиментът и изпълненията на нашата рок група и оркестър ще пренесат зрителите в един друг свят.", споделя режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.

Rock Sensation – Договорът - 25.01.2026, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на EVENTIM, продуцент: Национален музикален театър "Стефан Македонски".

