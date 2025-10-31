Марий Росен поставя в Народния театър "Жената - Конбини" по японски роман

"Жената – Конбини" по романа на Саяка Мурата е най-новият проект на режисьора Марий Росен, който започна репетиции в Народния театър "Иван Вазов". Премиерата ще бъде през януари на Сцена "Апостол Карамитев". В основата на спектакъла, в който участват актьорите Александър Тонев и Боряна Йовчева, стои едноименният роман на японската писателка Саяка Мурата. Режисьорът ще представи историята на жена, която намира своята хармония и идентичност в рамките на стандартизирания свят на денонощен магазин "конбини". В този парадоксален микрокосмос, където всичко е подредено, програмирано и безупречно, героинята открива ред и смисъл – и именно това я прави "различна" в очите на другите.

Фотограф: Петко Мавродиев

Още за постановката

Марий Росен описва интереса си към темата като продължение на своите режисьорски търсения около "другостта" и вътрешния свят на неприспособимия човек: "Изразяването на идеи за човечеството чрез уникалността на странния, отхвърления човек е пътеводна линия в театралното ми творчество. Интересува ме не готовият извод, а трептенето на срещата между вътрешния и външния свят – несъответствията, парадоксите и смущаващите разминавания."

Фотограф: Петко Мавродиев

Сценограф на спектакъла е Петя Боюкова, композитор – Александър Евтимов-Шаманчето, а хореограф – Яница Атанасова. Драматург на постановката е Анелия Янева, а преводът на романа от японски е на Маргарита Укегава. "Жената – Конбини" ще бъде поетичен и провокативен разказ за нормалността като роля и за човека, който избира да остане различен в свят на безкрайни копия.

Това е петият проект, който Народният театър реализира по линия на Програма "Апостол Карамитев". Основната цел на инициативата е да се даде възможност за представянето на различни форми и естетики, да се предложат нови, интердисциплинарни перспективи към правенето на театър, както и да се отправят нови артистични предизвикателства към трупата и екипа на театъра.