Войната в Украйна:

"Месец на българската драматургия“ в Народния театър през януари 2026

23 октомври 2025, 15:49 часа 235 прочитания 0 коментара
"Месец на българската драматургия“ в Народния театър през януари 2026

В месеца, в който България приема еврото, Народен театър „Иван Вазов“ прави жест към своите зрители като най-голямата театрална институция, чиято роля е да утвърждава националната култура и език – през целия януари всяка вечер на една от трите сцени ще се играе спектакъл по българска пиеса, а билетите за представленията ще бъдат на цена от 10 евро.

Повече за инициативата "Месец на българската драматургия“

В рамките на кампанията „Месец на българската драматургия“ театърът предлага в един месец пътуване през повече от век драматургична история – от класическите автори като Иван Вазов, Пейо Яворов и Ст. Л. Костов до най-новите гласове на съвременната сцена – Стефан Цанев, Александър Секулов, Константин Илиев, Мирела Иванова, Оля Стоянова, Тея Денолюбова, Мартина Новакова, Иван Пантелеев и др.

Сред включените спектакли са обичани заглавия като „Народът на Вазов“, „Великденско вино“, „Духът на поета“, „Големанов“, „Двубой“, „Плач на ангел“, „Боже мой“, „Опит за летене“, както и постановки по текстове, които за пръв път се поставят на българска сцена. В програмата участват няколко поколения драматурзи – от класиците, положили основите на националния театър, до съвременни автори, които продължават традицията му днес.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Общо 26 български заглавия ще бъдат представени в 28 представления – 7 на Голяма сцена, 11 на Камерна сцена и 10 на Сцена „Апостол Карамитев“.

Билетите за всички представления от кампанията „Месец на българската драматургия“ ще бъдат пуснати в продажба на касите на театъра и онлайн от понеделник, 27 октомври 2025.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Народен театър "Иван Вазов"
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес