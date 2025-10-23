"Месец на българската драматургия“ в Народния театър през януари 2026

В месеца, в който България приема еврото, Народен театър „Иван Вазов“ прави жест към своите зрители като най-голямата театрална институция, чиято роля е да утвърждава националната култура и език – през целия януари всяка вечер на една от трите сцени ще се играе спектакъл по българска пиеса, а билетите за представленията ще бъдат на цена от 10 евро.

Повече за инициативата "Месец на българската драматургия“

В рамките на кампанията „Месец на българската драматургия“ театърът предлага в един месец пътуване през повече от век драматургична история – от класическите автори като Иван Вазов, Пейо Яворов и Ст. Л. Костов до най-новите гласове на съвременната сцена – Стефан Цанев, Александър Секулов, Константин Илиев, Мирела Иванова, Оля Стоянова, Тея Денолюбова, Мартина Новакова, Иван Пантелеев и др.

Сред включените спектакли са обичани заглавия като „Народът на Вазов“, „Великденско вино“, „Духът на поета“, „Големанов“, „Двубой“, „Плач на ангел“, „Боже мой“, „Опит за летене“, както и постановки по текстове, които за пръв път се поставят на българска сцена. В програмата участват няколко поколения драматурзи – от класиците, положили основите на националния театър, до съвременни автори, които продължават традицията му днес.

Общо 26 български заглавия ще бъдат представени в 28 представления – 7 на Голяма сцена, 11 на Камерна сцена и 10 на Сцена „Апостол Карамитев“.

Билетите за всички представления от кампанията „Месец на българската драматургия“ ще бъдат пуснати в продажба на касите на театъра и онлайн от понеделник, 27 октомври 2025.