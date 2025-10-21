Хърватският режисьор Ивица Булян поставя "Господа Глембаеви" в Народен театър "Иван Вазов"

Един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватинът Ивица Булян – започна репетиции с трупата на Народния театър "Иван Вазов" по пиесата "Господа Глембаеви" от Мирослав Кърлежа. Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата – след проведен кастинг през май, режисьорът избра в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Ани Пападопулу, Теодора Духовникова и Веселин Мезеклиев по време на първата репетиция; фотограф: Стефан Здравески

Считана за преломен момент в хърватската драматургия, пиесата представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време. "За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър", сподели Ивица Булян в първия ден на репетициите. "Народният театър "Иван Вазов" е известен със своята дълга и ярка история и изпитвам силно възхищение към артистичната традиция, която отстоявате. Уверен съм, че заедно ще създадем нещо значимо за публиката", допълни Булян.

Директорът на Народен театър "Иван Вазов" - Васил Василев, и режисьорът Ивица Булян; фотограф: Стефан Здравески

"Работата с режисьори от ранга на Ивица Булян е естествено продължение на стратегията ни Народният театър да бъде дом не само на български автори и творци, но и на театрални произведения с международно значение. Нашата мисия е българската публика да има достъп до най-добрите образци на съвременния европейски театър, на най-високо художествено ниво, представени от нашата трупа, която за пореден път получава заслужено признание", каза Васил Василев, директор на театъра.

За "Господа Глембаеви"

Пиесата "Господа Глембаеви" е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.

Снимка: Театрален архив на Народен театър "Иван Вазов"

Темата на пиесата на Мирослав Кърлежа е универсална – разпадането на моралните устои под натиска на алчността, наследената вина и безмилостната борба между поколенията. Но отвъд семейната драма, "Господа Глембаеви" е алегория за общество, което се разрушава отвътре, когато старите идеали се превръщат в кухи думи, а духовността – в стока.

Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти, банкери, хора, без морал и скрупули, чиято единствена цел е с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество.

За режисьора

Ивица Булян; фотограф: Стефан Здравески

Ивица Булян е едно от най-значимите имена в съвременния европейски театър. Завършил е френски език и сравнително литературознание в Загребския университет, а по-късно посещава Експерименталната театрална академия в Париж. Поставял е спектакли по текстове на Шекспир, Расин, Колтес и други в театри из Европа, САЩ и Африка.

Бил е директор на Хърватския национален театър в Сплит и Загреб, съосновател на Mini Teater в Любляна и на Световния театрален фестивал в Загреб. Носител е на множество международни отличия, сред които наградите "Борщник", "Стерий", "Бранко Гавела" и отличието на фондация "Прешерен".

През 2018 г. "The New York Times" определя неговия спектакъл "Балконът" в Мюнхен като "най-добрата европейска продукция". Ивица Булян е рицар на Ордена на изкуствата и литературата на Република Франция.