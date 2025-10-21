Войната в Украйна:

Хърватският режисьор Ивица Булян поставя "Господа Глембаеви" в Народен театър "Иван Вазов"

21 октомври 2025, 14:49 часа 182 прочитания 0 коментара
Хърватският режисьор Ивица Булян поставя "Господа Глембаеви" в Народен театър "Иван Вазов"

Един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватинът Ивица Булян – започна репетиции с трупата на Народния театър "Иван Вазов" по пиесата "Господа Глембаеви" от Мирослав Кърлежа. Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата – след проведен кастинг през май, режисьорът избра в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Ани Пападопулу, Теодора Духовникова и Веселин Мезеклиев по време на първата репетиция; фотограф: Стефан Здравески

Считана за преломен момент в хърватската драматургия, пиесата представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време. "За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър", сподели Ивица Булян в първия ден на репетициите. "Народният театър "Иван Вазов" е известен със своята дълга и ярка история и изпитвам силно възхищение към артистичната традиция, която отстоявате. Уверен съм, че заедно ще създадем нещо значимо за публиката", допълни Булян.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Директорът на Народен театър "Иван Вазов" - Васил Василев, и режисьорът Ивица Булян; фотограф: Стефан Здравески

"Работата с режисьори от ранга на Ивица Булян е естествено продължение на стратегията ни Народният театър да бъде дом не само на български автори и творци, но и на театрални произведения с международно значение. Нашата мисия е българската публика да има достъп до най-добрите образци на съвременния европейски театър, на най-високо художествено ниво, представени от нашата трупа, която за пореден път получава заслужено признание", каза Васил Василев, директор на театъра.

За "Господа Глембаеви"

Пиесата "Господа Глембаеви" е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.

Снимка: Театрален архив на Народен театър "Иван Вазов"

Темата на пиесата на Мирослав Кърлежа е универсална – разпадането на моралните устои под натиска на алчността, наследената вина и безмилостната борба между поколенията. Но отвъд семейната драма, "Господа Глембаеви" е алегория за общество, което се разрушава отвътре, когато старите идеали се превръщат в кухи думи, а духовността – в стока.

Още: "Медея" на Народния театър с голямата награда на Международния театрален фестивал "Скупи"

Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти, банкери, хора, без морал и скрупули, чиято единствена цел е с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество.

За режисьора

Ивица Булян; фотограф: Стефан Здравески

Ивица Булян е едно от най-значимите имена в съвременния европейски театър. Завършил е френски език и сравнително литературознание в Загребския университет, а по-късно посещава Експерименталната театрална академия в Париж. Поставял е спектакли по текстове на Шекспир, Расин, Колтес и други в театри из Европа, САЩ и Африка.

Още: Старт на репетициите на "ТАМ (Locus Amoenos)" в Народния: Мястото, където хаосът и редът се срещат

Бил е директор на Хърватския национален театър в Сплит и Загреб, съосновател на Mini Teater в Любляна и на Световния театрален фестивал в Загреб. Носител е на множество международни отличия, сред които наградите "Борщник", "Стерий", "Бранко Гавела" и отличието на фондация "Прешерен".

През 2018 г. "The New York Times" определя неговия спектакъл "Балконът" в Мюнхен като "най-добрата европейска продукция". Ивица Булян е рицар на Ордена на изкуствата и литературата на Република Франция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър Господа Глебаеви
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес