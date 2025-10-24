Нощните персонажи в Ноар стилистика за 13-тата Нощ на театрите (СНИМКИ)

15 творци застанаха пред обектива на фотографа Драгомир Спасов, за да станат част от емблематичните #НощниПерсонажи на европейската Нощ на театрите, която ще се проведе на 15 ноември. Черно-белите кадри буквално и символично по време на кампанията „прерастват“ в тийзър видеа, предшестващи филма, който ще се появи в навечерието на Нощта в социалните мрежи и на ексклузивно място в центъра на София. Сюжетът на фото и видео разказите е ситуиран в емблематичен нощен бар в София.

Повече за фотосесията

Главните герои във фото и видео поредицата са режисьорът Боян Крачолов, актьорите Юлиан Вергов, Владимир Пенев, Теодора Духовникова, Дарин Ангелов, Христо Петков, Ованес Торосян, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Константин Еленков, Боряна Братоева, Мартин Димитров, Ивана Крумова, прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев.

„Нощните персонажи“ ще бъдат показани само онлайн и на мониторите на метро станциите в София. От 2023 г. Нощта на театрите започва своята Зелена програма за намаляване на въглеродния отпечатък и организаторите се обединиха около решението фотосите да не бъдат отпечатвани на хартиен носител, а да бъдат представени само в дигитален формат.

През 2025-та Нощта на театрите ще отбележи своята 13-та година в България на 15 ноември. Програмата със събития ще предложи както представления на живо, така и съпътстващи активности, 4-часово Live Студио от София, срещи с творци, изложби, пърформанси в различни часове от съботния ден в десетки локации в няколко български града. Европейската инициатива Нощ на театрите е част от Календара на културните събития за 2025 г. на Столична Община.