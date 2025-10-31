Ремонти на пътища и спрени влакове: Сръбските власти опитват да осуетят големите протести утре

Хиляди студенти от цяла Сърбия се стичат към Нови Сад. В събота – 1 ноември в града ще се проведат протести и възпоменателни церемонии в памет на 16-те жертви на срутилата се козирка на гарата, точно преди една година. Някои от протестиращите изминаха над 300 километра пеша през последните дни на път за града.

Утрешните прояви са кулминацията на цяла година недоволство срещу корупцията във властта и управлението на президента Вучич и неговата партия. Сградата, чиято козирка се срути, беше определена от местните проправителствени медии като „най-модерната гара в Европа“, но се превърна в лобно място за 16 младежи. Днес тя е затворена и не функционира.

По-рано през деня всички влакове в Сърбия бяха спрени до утре с обяснението за получена бомбена заплаха. А един от лидерите на опозицията в Нови Сад беше арестуван без ясно обяснение. Утре протестиращите ще се съберат на 16 места в града, откъдето ще шестват до гарата, за да запазят 16 минути мълчание първо в 11 ч. 52 минути – момента на трагедията, а после още веднъж – вечерта. С гръм от мотори, червен килим и аплодисменти в Белград посрещнаха днес група протестиращи от Петровац. Те вървят пеша от понеделник, а след почивката в столицата ще завършат 200-километровия си маршрут до Нови Сад, предава bTV.

„Това е така да се каже жертвата, която правим в знак на солидарност. За да покажем, че сме готови да се борим за истината и че няма да забравим, че цяла година по-късно все още никой не е подведен под отговорност“, коментира студентът Яна Мичич.

На площада в петък не се забелязваха полицаи. Вече над половин година местните квартални организации помагат за мирното протичане на демонстрациите. „Искаме да отдадем почит към хората, загинали заради корупцията в тази държава. Не очакваме този един протест да доведе до окончателно решение, но вече от месеци работим за смяна на властта чрез парламентарни избори“, казва Бранислава, представител на квартална организация в Белград.

В едно от най-елитните училища в Белград – Пета гимназия, за последните 8 месеца са уволнени 33-ма учители, защото подкрепят протестите. „Директорката ни беше член на управляващата партия и заплаши във Viber преподавателите, че ако подкрепят студентските протести, ще има последствия. Някой обаче публикува съдържанието на чата и тя се оттегли от поста. Новата директорка обаче назначи напълно некомпетентни учители“, разказва Никола Илич, ученик в Пета гимназия.

