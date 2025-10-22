Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова и Оля Малинова събират всички коледни кошмари и истерии в новия стендъп "И това ще мине"

Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова и Оля Малинова събират всички коледни кошмари и истерии в новия Stand Up Comedy Special „И това ще мине“. Премиерата ще бъде точно навреме за празниците – на 22 декември в Театър Artvent.

Повече за „И това ще мине“

Най-смешното коледно шоу ще помогне на публиката да забрави всичките си паникатаки, коледни истерии и страхове около предстоящите семейни вечери - поне за кратко.

Иде знаменателна Коледа - последната с българския лев. Красимира ще отбележи този исторически момент с национален обзор и тържествено изпращане на валутата, както и с големия въпрос: Каква пара ще слагаме в питката - европейска или старостилна?

Оля ще разкаже какво е да си неуспяла майка, а неуспялата майка личи най-вече на Коледа. Тя нито може да вие сарми (и дори не знае, че се пише с „а“, а не с „ъ“), не умее да яде ошав и обикновено детето се надява на бургер, увит в гирлянда.

Елисавета ще признае патологичната си любов към Коледа. Тя защитава правото хората да вярват в Дядо Коледа до сватбата си, зарива къщата с лампички и пее Марая Кери още от октомври.

Очаквайте „Джингъл Белс“, припадъци от смях и курабии и всичко, което една нормална Коледа не може да гарантира.

„И това ще мине“ е стендъп шоу за смешната страна на празничното безумие, защото ако ще полудеем от Коледа, нека поне да е заедно и с усмивка.

Билети можете да намерите тук: artvent.bg/event/i-tova-shhe-mine.