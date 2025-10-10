5 факта за "Танцът на епохите" – шедьовърът от Турция, който идва в България

Мащабното танцово шоу от Турция "Танцът на епохите" е плод на дългогодишни усилия и подготовка в различни области. Тази година спектакълът празнува своята пета годишнина, а през ноември го очакваме в 5 български града.
Благодарение на специално композираната музика, пищните костюми, визуалните ефекти и професионализма на екипа, този спектакъл се превръща в сценичен шедьовър.
6 години проучване и 18 месеца подготовка
За да стане реалност "Танцът на епохите", е направена мащабна подготовка - срещи с историци, архивни проучвания и фолклорни изследвания.
Повече от 6 години проучване и 18 месеца усилена тренировка са били нужни на режисьора Серхан Турак и неговия екип, за да излязат на сцена.
4 хиляди години в 90 минути
Още: "Танцът на епохите" – мащабна театрално-танцова приказка за цялото семейство
Хилядолетната история и културното многообразие на Мала Азия и Кавказ, с акцент върху историята на Турция, са събрани в 90-минутен спектакъл в две части.
Представени са ключови събития, личности и митологични герои от древното минало през Античността и Средновековието до Новото време. От Ноевия потоп до Деде Коркут, от празника Норуз и царица Томирис до Мустафа Кемал Ататюрк. От история и легенди до поезия и танц.
100-членен състав
В пълния си състав "Танцът на епохите" обединява 100 артисти – танцьори и актьори, част от които ще видим и в България.
Сред тях са награждавани фолклорни изпълнители от международни конкурси, актьори от държавни театри и артисти с опит в акробатиката.
10-часови репетиции в деня на спектакъла
Преди всяко турне танцьорите в "Танцът на епохите" репетират интензивно по 6–8 часа на ден. В дните на самите представления подготовката може да достигне до 10 часа.
1 година създаване на костюмите - 100 смени в представление
Още: След феномена "Огънят на Анадола": Нова турска танцова сензация идва в България
Красивите костюми в "Танцът на епохите" са вдъхновени от традиционното облекло. Те са проектирани специално за спектакъла, като целият процес по проучване, проектиране и шиене отнема близо една година.
Представлението включва 18–20 различни сцени, което прави над 100 смени на костюми.
Гледайте "Танцът на епохите" в следните градове:
4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ
5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски
6.11. – Шумен / Арена Шумен
7.11. – Варна / ДКС Варна
8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.
Все още могат да се закупят билети с отстъпка с промокод EPIC20 тук: https://www.golden-sands-tickets.com/
Организаторите от Vienna Trend Events напомнят, че деца до 6 години влизат безплатно.