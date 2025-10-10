5 факта за "Танцът на епохите" – шедьовърът от Турция, който идва в България

Мащабното танцово шоу от Турция "Танцът на епохите" е плод на дългогодишни усилия и подготовка в различни области. Тази година спектакълът празнува своята пета годишнина, а през ноември го очакваме в 5 български града.

Благодарение на специално композираната музика, пищните костюми, визуалните ефекти и професионализма на екипа, този спектакъл се превръща в сценичен шедьовър.

6 години проучване и 18 месеца подготовка

За да стане реалност "Танцът на епохите", е направена мащабна подготовка - срещи с историци, архивни проучвания и фолклорни изследвания.

Повече от 6 години проучване и 18 месеца усилена тренировка са били нужни на режисьора Серхан Турак и неговия екип, за да излязат на сцена.

4 хиляди години в 90 минути

Хилядолетната история и културното многообразие на Мала Азия и Кавказ, с акцент върху историята на Турция, са събрани в 90-минутен спектакъл в две части.

Представени са ключови събития, личности и митологични герои от древното минало през Античността и Средновековието до Новото време. От Ноевия потоп до Деде Коркут, от празника Норуз и царица Томирис до Мустафа Кемал Ататюрк. От история и легенди до поезия и танц.

100-членен състав

В пълния си състав "Танцът на епохите" обединява 100 артисти – танцьори и актьори, част от които ще видим и в България.

Сред тях са награждавани фолклорни изпълнители от международни конкурси, актьори от държавни театри и артисти с опит в акробатиката.

10-часови репетиции в деня на спектакъла

Преди всяко турне танцьорите в "Танцът на епохите" репетират интензивно по 6–8 часа на ден. В дните на самите представления подготовката може да достигне до 10 часа.

1 година създаване на костюмите - 100 смени в представление

Красивите костюми в "Танцът на епохите" са вдъхновени от традиционното облекло. Те са проектирани специално за спектакъла, като целият процес по проучване, проектиране и шиене отнема близо една година.

Представлението включва 18–20 различни сцени, което прави над 100 смени на костюми.

Гледайте "Танцът на епохите" в следните градове:

4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ

5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски

6.11. – Шумен / Арена Шумен

7.11. – Варна / ДКС Варна

8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.

Все още могат да се закупят билети с отстъпка с промокод EPIC20 тук: https://www.golden-sands-tickets.com/

Организаторите от Vienna Trend Events напомнят, че деца до 6 години влизат безплатно.