Български детски фестивал стартира с постановките "Ледено сърце" и "Fortnite vs. Minecraft"

Българският детски фестивал стартира с над 5000 посетители в София, Пловдив и Варна на световноизвестни театрални постановки "Ледено сърце" и "Fortnite vs. Minecraft", с балони, магьосници, клоуни и аниматори. Новите детски културни проекти на Българския детски фестивал на световноизвестната Coco Agency ще се проведат тази и следващата седмица на 24.10 в Пловдив, на 25.10 в София и на 2.11 във Варна.

Деца от цяла България вече са развълнувани да открият света на "Замръзналото кралство", "Minecraft" и "Fortnite", които ще бъдат представени в театрални постановки с повече от 30 от най-обичаните детски герои. Децата ще бъдат посрещнати в стая с балони с аниматори, клоун и магьосници преди началото на шоуто.

"Ледено сърце" е театрална адаптация от световноизвестния филм "Замръзналото кралство". Приказката за двете известни принцеси ще ви отведе в магическия свят на леда, където най-обичаният герой Олаф ще се опита да ги подкрепи в новите им приключения.

"Fortnite vs. Minecraft" е мегаломанска битка между най-обичаните герои на Fortnite като Джоунси, Рамирес, Скай и др., които ще се сборят с героите на Minecraft като Стивън, Алекс, Крийпър в една от епичните битки, които никога не сте виждали преди. Кой мислите, че ще спечели?

Това събитие е началото на вълнуващ сезон, в който Българският детски фестивал ще изненада децата още и с изложбата GIANT BUGS, която, след пътуване до Китай, Канада, САЩ и Румъния, ще бъде представена и в България. През април и май на децата ще бъдат представени някои уникални и забавни шоу програми, за които ще научим подробности през следващите седмици... Страхотно и вълнуващо време могат с нетърпение да очакват българските малчугани.

За повече информация: customer@bulgarianchildrenfestival.bg