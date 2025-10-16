Войната в Украйна:

Комеди Клуб отбелязва Хелоуин с уикенд на Черния хумор в София и Пловдив

Комеди Клуб София и Пловдив се превръщат в територия на смеха и бруталните шеги за няколко дни, специално за Хелоуин от 31 октомври до 3 ноември. На една сцена ще се съберат както утвърдените майстори на черния хумор – Иван Кирков, Ники Банков, Христо Радоев и Емо Йоцов, така и младите надежди Емо Галунов, Пери Асанова и Стоян Гешев, които ще превърнат Хелоуин уикенда в истински празник на смелостта и смеха.

В рамките на специалните тематични вечери най-добрите стендъп комедианти излизат на сцената, за да докажат, че понякога най-добрият начин да се справиш с тъмнината е да ѝ се изсмееш в лицето. Очакват ви провокативни теми, абсурдни истории и шеги, на които "не трябва" да се смеете – ако сте готови да предизвикате собствения си комфорт и да се посмеете над табутата.

Черният хумор е една от специалните карти в арсенала на Комеди Клуб България, показваща една от най-смелите и провокативни страни на жанра - така, както се случва в истинската, неподправена живa комедия.

Билети за Хелоуин уикенда може да намерите на сайта на Комеди Клуб, преди местата да свършат. Шоуто е част от предстоящото национално турне с Черен хумор с Емо Йоцов и Ники Банков в цяла България.

Яна Баярова
