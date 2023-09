Мюзикълът "Бодигард" с песните на Уитни Хюстън идва на 11 ноември в София

"Брилянтен, спиращ дъха романтичен трилър!", така вестник Times описва "Бодигард", който включва цял списък с неустоими класически хитове, сред които "Queen of the Night", "One Moment in Time", "Saving All My Love", "Run to You", "I Have Nothing", "Greatest Love of All", "I Wanna Dance With Somebody" и една от най-великите песни на всички времена - "I Will Always Love You".

Още: Нов албум на Уитни Хюстън излиза 11 години след смъртта ѝ (ВИДЕО)

Сюжетът

Сюжетът следва плътно сценария на Лорънс Каздън за филма "Бодигард". Франк Фармър - бивш агент на Сикрет Сървис, охранявал първите мъже в Белия дом, е нает за личен телохранител на суперзвездата Рейчъл Марон - певица и актриса, номинарана за "Оскар" в категорията "Главна женска роля". Рейчъл получава поредица от смъртоносни заплахи от неизвестен преследвач. Тя се отнася враждебно към появата на Франк в живота си, но с времето той печели доверието на сина и на сестрата на Рейчъл - Ники Марон, която е очарована от Франк.

След премиерата на мюзикъла през 2012 година в Лондон, той е поставян в САЩ, Италия, Австралия, Германия, Южна Корея, Австрия, а в момента отново се играе в Англия и Германия. Навсякъде се поставя на националния език на страната, а песните са запазени в оригиналния английски език. В целия свят "Бодигард" е посрещнат с овации, възторжени рецензии и се превръща в мощен и нестихващ носител на бляскавата музика на Уитни Хюстън и славата на едноименния филм.

Кого ще видим на сцената на 11 ноември

Снимка: Monte Music

В ролята на Рейчъл Марон на 11 ноември ще гледаме английската мюзикълна актриса от Уест Енд - Манал Ел Фейтури, което се случва за първи път в историята на мюзикъла в България. С превъплъщението си в тайния агент Франк Фармър, любимият на всички Орлин Горанов ще разкрие още едно свое лице. Гласовитата Нора Караиванова, на която е отредена ролята на Ники Марон, ще накара всеки българин да се гордее с брилянтата ѝ игра и музикални изпълнения.

Още: Снимат римейк на култовия филм "Бодигард"

Лицензът за българската продукция е на Държавна опера Варна, която изпълнява всички строги критерии и изисквания на лицензодателя, за да го постави на родна сцена. Режисьор на спектакъла е Борис Панкин, диригент - Страцимир Павлов, хореограф - Анастасия Неделчева. Съставът на мащабната продукция включва актьори, певци, музиканти и танцьори, което я превръща в неповторимо преживяване за сетивата и душата.

Билетите за "Бодигард" вече са в продажба в мрежата на EVENTIM и Билетен център – НДК.