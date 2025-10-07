Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 09:15 часа 577 прочитания 0 коментара
Отиде си голям актьор от театралната сцена

Театралният свят загуби още една звезда, радвала поколения зрители. Джон Уудвайн, ветеран от британската театрална и телевизионна индустрия, е починал, потвърди в понеделник неговият агент Фил Белфийлд. Той беше на 96 години. Според Белфийлд, който публикува изявление чрез Instagram профила на агенцията си Belfield & Ward, Уудвайн е починал мирно в понеделник сутринта в дома си. Причината за смъртта му не е оповестена. "Чудесен и обичан актьор, който ще ни липсва много", се добавя в изявлението.

Кой е Джон Уудвайн

Уудвайн е роден в крайбрежния град Саут Шийлдс на 21 юли 1929 г. След това посещава Кралската академия за драматично изкуство в Лондон, Англия, която завършва през 1953 г. Уудвайн става добре познато лице на британската театрална сцена, като печели награда "Оливие" за най-добра комедийна роля за превъплъщението си на сър Джон Фалстаф в продукцията на Old Vic "The Henrys" от 1987 г.

Джон Уудвайн през 1972 г., снимка: Getty Images

Участва и заедно с Иън Маккелън и Джуди Денч в постановката "Макбет" на Кралската шекспирова компания от 1976 г., която по-късно е заснета за телевизията и излъчена от ITV през 1979 г. 

Уудвайн участва в над 70 постановки за Old Vic, Националния театър и Кралската шекспирова компания. Някои от театралните му роли включват "Укротяване на опърничавата", "Както ви харесва", "Хенри IV", "Юлий Цезар", "Отело", "Ромео и Жулиета" и "Животът и приключенията на Николас Никълби". Той се е появявал многократно на Бродуей, включително в продукциите "Крал Ричард II" и "Троил и Кресида". 

В биографията на Уудвайн фигурират и редица телевизионни участия. Той влиза в ролята на д-р Хирш във филма на Джон Ландис от 1981 г. "Американски върколак в Лондон". Освен това играе архиепископа на Йорк в четири епизода от сериала "Короната" на Netflix. Актьорските му постижения включват още "Z Cars", "New Scotland Yard", "Doctor Who", "Miss Potter", "Vanity Fair", "Coronation Street" и др., пише "The Wrap".

