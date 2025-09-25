Първи Хелоуин парк в София: Призрачен карнавал, музика, атракции и trick or treat за деца

На 31 октомври София ще се превърне в столица на страховитото и магичното, когато Vidas Art Arena отвори врати за първото по рода си издание на Хелоуин парк София. Темата тази година е "Призрачен карнавал" – едно вълнуващо събитие, което само в рамките на един ден ще пренесе посетителите в свят на мистични персонажи, впечатляващи спектакли и десетки забавления за малки и големи. Събитието ще бъде разделено на три специални слота – 11:00–14:00, 14:30–17:30 и 18:00–21:00, всеки от които ще предложи пълна програма и уникално преживяване.

Какво да очакваме от "Призрачен карнавал"

Специално за фестивала декорите от мюзикъла "Книгата на мечтите" ще бъдат пренесени във Vidas Art Arena, за да се слеят с мрачната циркова атмосфера. Така "Призрачният карнавал" ще оживее в приказна и същевременно страховита обстановка, която ще посрещне посетителите с мащабни визуални елементи, създадени да пленят въображението.

В зоната "Призрачен карнавал" гостите ще могат да се насладят на богата програма на Карнавалната сцена, която ще предложи комбинация от музика, игри и магия. На нея ще прозвучи гласът на Дара Екимова, ще се проведе специално Хелоуин научно шоу, ще има изненади от маг Андреас, а състезателни игри и танцови анимации ще въвличат децата и техните семейства в празничния дух. Кулминацията на вечерния слот ще бъде бляскавият парад на костюми с награди, който ще покаже най-креативните и страховити визии. В същата зона, в Омагьосаната шатра, публиката ще има възможност да гледа детски куклен театър За Зу, впечатляващи изпълнения от цирк No Limit и пъстро балонено шоу, което ще донесе усмивки и настроение.

В "Алеята на страшните занаяти" децата ще могат да се включат в разнообразни работилници и активности – "направи си сам" ателиета, детски Хелоуин научен клас, магическо училище и рисуване на лице, които ще превърнат всяко дете в герой от празника. Там ще ги очаква и цирков лабиринт от Нов Цирк, както и интерактивни научни лаборатории.

За цялото семейство ще има и специални атракции – карусел за по-големи деца и възрастни, влакче и въртележка за най-малките, както и надуваеми игри и забавления. Съвсем ново за тази година е и първото детско пейнтбол игрище в сърцето на София, което ще бъде достъпно за деца над 8 години. Игрището ще бъде постоянно на територията на Vidas Art Arena и ще остане и след празника като място за приключения. Разбира се, и една от най-очакваните традиции – Trick or Treat – също ще бъде част от програмата. Десет български компании ще осигурят безплатни лакомства за децата, които ще трябва да зададат добре познатия въпрос: "Лакомство или пакост?".

Пространството на Vidas Art Arena е подходящо за лица в инвалидна количка, а освен това ще се допускат и кучета на повод от малки породи до 9 кг, за да може празникът да бъде споделен от цялото семейство. Билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station. След изчерпване на първите 1000 билета на промоционална цена, цените ще се повишават, а в последния момент, на входа, ще бъдат най-високи.

Следете Facebook страницата на събитието, както и социалните мрежи на Fest Team за актуална информация.