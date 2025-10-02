Войната в Украйна:

"Rock Sensation - Договорът" за първи път в България: Мюзикълът, покорил Европа

02 октомври 2025, 10:59 часа 373 прочитания 0 коментара
"Rock Sensation - Договорът" за първи път в България: Мюзикълът, покорил Европа

"Rock Sensation – Договорът" e български рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа. Разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж. След признанието на меломаните по света, сега идва в България, продуцирано от Националния музикален театър с ексклузивен показ в зала 1 на НДК, на 25.01.2026 година. В спектакълът участват солисти, вокална група, балет и оркестър на Националния музикален театър, благодарение на което продукцията ще се разгърне и представи в пълния си блясък под диригенстката палка на Димитър Косев.

Всичко това е в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Денис Бояджиев, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров. 

Още: За първи път в България: Бродуейският мюзикъл "Аз те обичам, ти си върхът... а сега, промени се" с премиера в НАТФИЗ

Визуалният и сценичен език на спектакъла е резултат от работата на екип от артисти, сред които художникът Елена Шопова, монтажистът и графичен консултант на впетатляващите визуализации и документални откъси Ники Стоянов, главният балетмайстор на Музикалния театър Татяна Янева, балерината Мария Николова, както и художникът Марин Вародилов - Мичо - създател на ключови поп-арт елементи в сценографията. Светлинният дизайн е разработен от Богдан Шешиджиев.

Още за "Rock Sensation - Договорът"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант. 

Още: "Тайната на музиката" – новият български мюзикъл за деца и възрастни с премиера на 18 ноември в НДК

Рок мюзикълът е създаден по оригиналната идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов. Музикалната селекция е на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант на сценария.

"Rock Sensation - Договорът" съчетава исторически достоверни сведения и факти, свързани с музиката, изпълнителите, групите, теченията и стиловете, историята на човечеството в елегантен и интригуващ разказ, който си служи с всички познати арт форми, без ограничения. История, вдъхновена от една от най-старите легенди, според която някога, на един прашен кръстопът, беден музикант сключва сделка със самия Дявол и в замяна на душата си получава гениалните си умения с китарата. Талант, с който покорява света", споделя режисьорът Николай Йорданов.

"Гледах спектакъла в Амстердам и останах без думи. Смело мога да заявя, че "Rock Sensation – Договорът" не е просто Шоу, а събитие. Подобен спектакъл не е поставян в България. Зрителят ще преживее едно зашеметяващо пътешествие, комбинация между класическите форми и суровата енергия на рок музиката, пътувайки във времето на крилете на емблематични песни, изпълнени от легендарни изпълнители и пресъздадени на сцената чрез впечатляваща костюмография и авторски визуализации", допълва Еделина Кънева, директор на Музикалния театър. 

Rock Sensation – Договорът - 25.01.2026, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на EVENTIM. Продуцент: Национален музикален театър "Стефан Македонски".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Мюзикъл рок Rock Sensation
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес