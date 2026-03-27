С две премиери НАТФИЗ отбелязва Международния ден на театъра

27 март 2026, 15:13 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Венета Паунова
С две премиери НАТФИЗ отбелязва Международния ден на театъра

На 27 март, Международния ден на театъра, два спектакъла ще започнат своя сценичен живот в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов". От 19:00 ч. в Куклен театър НАТФИЗ ще се играе премиерното представление на детския мюзикъл "Вълшебникът от Оз" по Л. Ф. Баум. С много фантазия и съвременен сценичен език познатата класическа приказка се разгръща в спектакъл с музика, танци и впечатляваща визуална среда.

Фотограф: Венета Паунова

Постановката е дело на проф. Боньо Лунгов и проф. д-р Константин Каракостов, които са и автори на драматизацията и текстовете на песните. Сценографията и куклите са създадени от Диляна Първанова, а музиката – от композитора Михаил Шишков-син. В спектакъла участват студенти от трети курс, специалност "Актьорство за куклен театър", Клас проф. Константин Каракостов.

Същата вечер, от 19:30 ч. на Сцена 47 в Театър НАТФИЗ, ще се състои премиерата на "Волпоне" – блестяща сатирична комедия, която ще разсмее публиката, но и ще я провокира да се замисли.

Пиесата на Жюл Ромен и Стефан Цвайг, създадена по оригинала на Бен Джонсън, представя свят, в който богатството се превръща в основна ценност, а моралът лесно отстъпва пред алчността. Историята на богатия венецианец Волпоне, който се преструва на смъртно болен, за да манипулира своите "наследници", разкрива с остър хумор човешките слабости, лицемерие, корист и самозаблуда.

Фотограф: Венета Паунова

Режисьор е Николай Тодоров, абсолвент от специалност "Режисура за драматичен театър" от класа на проф. Здравко Митков. Автор на сценичната версия е проф. Митков. Сценографията и костюмите изготвя Лиа Паликова. В творческия екип участват още Надежда Георгиева - сценично движение, д-р Камен Иванов - сценичен бой и д-р Надежда Панайотова - словесно действие. Участват абсолвентите от специалност "Актьорство за драматичен театър", Клас проф. Здравко Митков.

Яна Баярова
Яна Баярова
