Спектакли от 7 европейски страни гостуват на #СценаБезГраници в Народния театър

Най-новото издание на инициативата #СценаБезГраници на Народния театър "Иван Вазов" и тази година ще предложи срещи с едни от най-значимите съвременни европейски театрални гласове. С амбициозна програма и ясно заявен международен хоризонт, инициативата отново насочва погледа към разнообразието на сценичните езици и актуалните теми в съвременния театър.

Началото бе поставено на 28 март на Голяма сцена със спектакъла "Носорозите" от Йожен Йонеско, режисиран от Васил Василев – продукция на Албански театър – Скопие. В присъствието на официални от Република Северна Македония, както и представители на посолствата на Косово и Албания, представлението постави силно начало на програмата.

"Публиката има нужда от такива срещи. #СценаБезГраници е естествено продължение на този интерес. Затова и тази година продължаваме традицията да каним на сцената на Народния театър разнообразни европейски спектакли", каза Васил Василев.

Какво можете да гледате

През май #СценаБезГраници продължава с две ярки международни заглавия. На 12 май публиката ще може да гледа най-новия спектакъл на Йерней Лоренци – "Престъпление и наказание" от Фьодор Достоевски, продукция на Хърватския национален театър в Загреб. Само два дни по-късно, на 14 май, сцената ще бъде завладяна от легендарния танцов спектакъл "Розас танцуват Розас" на Ане Тереса де Керсмакер, представен от компанията Rosas в сътрудничество с фестивала "Антистатик".

Програмата ще се разгърне през юни, когато на сцената на Народния театър ще гостуват продукции от Ирландия, Украйна, Чехия, Италия и Словения. Сред акцентите са "HotHouse" на ирландската компания "Малапроп", документалният проект "Мой дом", създаден по текстове на тийнейджъри от Херсон, "Приватизация" на Националния театър в Прага, както и интерпретацията на Теодорос Терзопулос на "В очакване на Годо".

Тази година програмата продължава и през ноември със спектакъла "Нора" от Хенрик Ибсен на Градския театър в Любляна. Впоследствие ще бъдат обявени заглавията на още постановки, които ще гостуват през есента.

Със #СценаБезГраници Народният театър последователно отваря сцената си към водещи европейски творци и театри, превръщайки София в динамична точка на културен обмен. Предстоящите месеци обещават срещи със силни артистични визии, които разширяват границите на сценичното изкуство и поставят българската публика в пряк диалог със съвременния театър на Европа.