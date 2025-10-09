Стефания Колева и Герасим Георгиев - Геро блестят в новата пиеса "Оставам за малко"

"Оставам за малко" – комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност, ще бъде новата премиера в Театър Artvent за сезона. На 19 ноември ще гледаме Стефания Колева, Герасим Георгиев – Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в една история, разказана с хумор, човечност и топлина. Пиесата е по текст на Александър Чобанов и Лило Петров, режисурата е на Герасим Георгиев – Геро и Димитър Живков, автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а на музиката – Павел Терзийски.

Фотограф: Гергана Змийчарова; колаж: Actualno.com

Спектакъл за неизказаните думи

Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето "сега"? Между разминавания и смешни ситуации, героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а "за малко" е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш.

"Оставам за малко" е спектакъл за неизказаните думи, за страхове и нежност, за онези моменти, в които миналото и настоящето се срещат, а смехът се оказва най-честният начин да продължиш напред.

Премиерата е част от новия сезон на Театър Artvent, който продължава да представя смислен, съвременен и емоционално близък български театър. Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/ostavam-za-malko

