Войната в Украйна:

Стефания Колева и Герасим Георгиев - Геро блестят в новата пиеса "Оставам за малко"

09 октомври 2025, 11:39 часа 323 прочитания 0 коментара
Стефания Колева и Герасим Георгиев - Геро блестят в новата пиеса "Оставам за малко"

"Оставам за малко" – комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност, ще бъде новата премиера в Театър Artvent за сезона. На 19 ноември ще гледаме Стефания Колева, Герасим Георгиев – Геро, Катя Иванова и Александър Григоров в една история, разказана с хумор, човечност и топлина. Пиесата е по текст на Александър Чобанов и Лило Петров, режисурата е на Герасим Георгиев – Геро и Димитър Живков, автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а на музиката – Павел Терзийски.

Фотограф: Гергана Змийчарова; колаж: Actualno.com

Още: "Ефектът" – експериментът, който се превръща в любовна история, с премиера в София

Спектакъл за неизказаните думи

Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето "сега"? Между разминавания и смешни ситуации, героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а "за малко" е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш.

"Оставам за малко" е спектакъл за неизказаните думи, за страхове и нежност, за онези моменти, в които миналото и настоящето се срещат, а смехът се оказва най-честният начин да продължиш напред.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Премиерата е част от новия сезон на Театър Artvent, който продължава да представя смислен, съвременен и емоционално близък български театър. Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/ostavam-za-malko

Още: "Медея" на Народния театър с голямата награда на Международния театрален фестивал "Скупи"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Artvent български театър Оставам за малко
Още от Сцена
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес