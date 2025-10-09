Димитър Узунов за "Театър на чудесата" 2025, тенденциите за бъдещето и ролята на ИИ в изкуството

Димитър Узунов (съосновател и ръководител на творческия колеткив Арте Урбана Колектив) е автор, режисьор и актьор с богат международен опит във Франция, САЩ и България. Водил е лекции и уъркшопи по сторителинг и театрални практики в над 20 държави по света. Завършил е приложни театрални науки в Париж 8 и геология в Софийския университет, а специализации по актьорско майсторство и режисура е преминал в Brooklyn College, Ню Йорк. През 2008 г. основава в Париж театралната компания Famille Mundi, носител на две награди "Млад талант на Париж". Той е създател на Summer Scriptwriting Base, платформата "Театър & наука", координатор на европейския проект "Please ASK!" и директор на фестивала за наука и изкуство "Театър на чудесата" – България.

Свързахме се с Митко именно във връзка с новото издание на "Театър на чудесата" (10-12 октомври, РЦСИ Топлоцентрала, София) - изключително интересен фестивален формат, който се явява пресечна точка между наука и изкуство, който тази година ще предложи на публиката четири научно-театрални представления, презентации, уъркшопи и перформанс-лекции на над 20 международни гости, един концерт и специализирана конферентна част, подходяща за специалисти. Ето какво ни разказа той...

"Театърът на чудесата" се завръща в София - какви са най-интересните акценти тази година?

Най-интересните акценти са трите представления на научна тема. Фестивалът се открива на 10 октомври със спектакъла "Космосът на чудесата", който ще се играе от 19:00 в зала 1 на Топлоцентрала. Това е страхотен спектакъл, посветен на живота в Космоса, който изследва различни негови аспекти по забавен, информативен и провокативен начин.

Друг акцент е кукленото представление за деца "Супер хипер ултра мега макс квантовия компютър", продукция на чехите от Dafa Puppet Theatre. То е на тема квантова физика и квантови технологии и ще се играе два пъти - на 11 и 12 октомври от 11:00 в зала 2 на Топлоцентрала. Кукленото представление е с продължителност 45минути и в него под формата на приказка са разказани основите на квантовия компютър.

Третият акцент е "Виждаш ли този храст с рози?" - една много специална театрална разходка в парка около Топлоцентрала. Тя ще бъде представена също два пъти - на 11 и 12 октомври от 17:00. Сборният пункт за това необикновено театрално преживяване е главният ход на Топлоцентрала. Продукцията е унгарска и е на тема еволюционна биология. Тя ще разкаже за еволюцията на дърветата, животните и хората по един много оригинален начин, включващ приказки, цирк, кукли и активизиране на всичките ни възприятия.

Важен акцент също така е и концертът на Котарашки и Сандо в компанията на още двама електронни авантюристи - Сирил Каплан от Прага и Седноид от Берлин. Концертът ще се състои в столичния клуб Купе на 11 октомври с начало 21:00.

Споменахте "Космосът на чудесата" като откриващото събитие - постановката е създадена от наистина впечатляващ екип! Как се събрахте точно в тази конфигурация?

Събирането на екипа беше доста комплексен процес. С повечето от членовете на екипа вече бяхме работили по други проекти - видео-артиста Никола Налбантов, Котарашки, режисьора и сценарист Андреа Брунело. Така че с тях не беше трудно да се съберем пак. Новите членове са Християна Стоименова - млада и много талантлива актриса, хореографът Стефания Георгиева и научният консултант проф. Милена Георгиева. Християна и Стефания привлякохме чрез отворена покана. Сред отговорилите на поканата и след интервюта, ние в крайна сметка се спряхме на тях като нови членове на екипа. С проф. Георгиева пък се запознахме посредством астрофизика Владимир Божилов, с когото работим от самото начало на основаването на платформата "Наука & Театър" през 2017 г. Влади също е част от екипа на "Космосът на чудесата".

Присъствието на учени в артистично произведение е нещо много любопитно - може ли да се каже че "Театър на чудесата" е експериментално събитие от тази гледна точка или по-скоро представя световни тенденции?

Със сигурност това нещо не е някакъв наш български експеримент - такива неща се правят на много места по света. Ние създадохме платформата "Наука & Театър", вдъхновени от работата на Андреа Брунело в Италия, с когото си партнираме активно. Така че определено такива интердисциплинарни сътрудничества и тенденции не са някаква новост. Особено в Европа има доста хубави примери за това.

В постановката засягате паралелно две теми - тенденции за близкото бъдеще и потенциален живот в Космоса... Може ли да ни загатнете някакви тенденции, които развивате като хипотези в действието?

Основната потенциална хипотеза, която изследваме и която граничи с научна фантастика, е това, че изследваме живота на първото дете, родено и отгледано в Космоса. Това е нещо, което е много реално. Мисли се и се работи по този въпрос. Съществуват дори стартъпи, които работят за това да се раждат и отглеждат деца в Космоса. Изследваме и една от възможните хипотези, които обясняват Парадокса на Ферми. Той най-общо гласи, че предвид огромните размери на Вселената и многобройните екзопланети, сходни на Земята, математически би трябвало да се очаква, че съществуват извънземни форми на живот. Неоспорими доказателство за такива форми на живот обаче досега нямаме.

Как селектирахте останалите научно-театрални спектакли в рамките на събитието?

Двете представления, за които споменах - "Виждаш ли този храст с рози?" и "Супер хипер мега гига макс квантовия компютър" - са част от европейския проект "Please ASK!", който Арте Урбана Колектив координираме. Този проект е именно за продуцирането на театрални представления на научни теми и тези две представления ги следим още от етапа на първоначалните концепции. Така че селекцията не беше трудна.

Тази година впечатление прави, че презентационната част е силно разширена - очакваме повече от 20 чуждестранни гости, които ще представят наистина интересни теми - отново тенденции за бъдещето, но този път в изпълнителските изкуства, бъдещето на театъра в контекста на високите технологии, социални, климатични и политически кризи, изкуствен интелект, изкуство за хора с нарушен слух… Имаме дори пърформанс-презентация, която събира цялата история на Земята в един час! Разкажете нещо повече и за този модул от фестивала?

Този конферентен модул е всъщност голямата новост на фестивала "Театър на чудесата" 2025 г. За нея очакваме повече от 20 чуждестранни гости. По-голямата част са кратки 15-минутни лекции по подобие на TED, но имаме и уъркшопи, пърформанс-лекции и дори една пърформанс-рефлексия в края на фестивала. Всички те засягат разнообразни и интересни интердисциплинарни проекти и инициативи.

Фотограф: Цвета Арнаутска

Като заговорихме за тенденции - не можем да не ви запитаме толкова актуалния въпрос - как изкуственият интелект ще промени сцената и изкуството - притесняват ли се и артистите, както професионалистите от други браншове, в които технологията навлиза доста стремглаво или напротив - в изкуството ИИ е по-скоро инструмент за развитие, а не заплаха от загуба на работа?

Определено изкуственият интелект е конкурент за част от хората, занимаващи се с креативна работа. Когато говорим обаче за изпълнителски изкуства, които изискват живи хора, като театрални представления, като музикални концерти, ако искате дори, като спортни събития - там изкуственият интелект има по-малка вероятност и по-малки способности да замени човека. По-скоро в дигиталните изкуства навлизането на изкуствения интелект ще е по-голяма заплаха за хората - създаване на кино или музика например. Но конкретно за изпълнителските изкуства той е по-скоро инструмент.

Какви публики очаквате на събитието?

За това издание на фестивала сме се погрижили да има по нещо за различни публики. Отделните представления са подходящи за различен тип публики: представлението "Космосът на чудесата" е за по-широката публика, за тийнейджъри и за възрастни. "Супер хипер мега гига макс квантовия компютър" е за деца, а "Виждаш ли този храст с рози?" е за семейна публика - подходящо е както за деца, така и за родителите им. Конферентната част пък е за по-специализираната публика, която професионално се интересува и занимава с различни интердисциплинарни проекти, инициативи и платформи.

Ако може да си изберете един-единствен учен, с когото да направите колаборативно представление - кой би бил той и за какво ще бъде то?

Може би с професор Джефри Хинтън, който получи Нобелова награда по физика миналата година за разработките си в областта на изкуствения интелект и по-специално невронните мрежи. С него бих искал, защото той е много надълбоко в темата и в същото време е голям скептик и удря камбаната за опасността от генеративния ИИ. Темата естествено ще бъде изкуственият интелект и опасностите от него.

Какво да очакваме от Арте Урбана Колектив след края на фестивала?

Много неща! Лятната академия по драматургично писане Summer Scriptwriting Base ще има юбилейно 10-о издание догодина. Започваме също така работа върху два нови европейски проекта за кино образование в училище и за дигитална грамотност. Ще има и други вълнуващи събития, така че следете нашите канали.

Автор: Мартина Панайотова

"Театър на чудесата" ще се проведе от 10 до 12 октомври в РЦСИ Топлоцентрала (Южен Парк 2, София). Фестивалът е съфинансиран от европейската програма за иновации в културата и творческите индустрии "Творческа Европа" и Национален фонд "Култура".