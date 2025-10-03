Серхат Турак за "Танцът на епохите": В нашия спектакъл българската публика ще открие отражение на собствената си култура

Мащабната театрално-танцова приказка "Танцът на епохите" ще направи турнето си в България след месец - на 4.11. в София / Арена 8888, на 5.11. във Велико Търново / ДКС Васил Левски, на 6.11. в Шумен / Арена Шумен, на 7.11. във Варна / ДКС Варна и на 8.11. в Пловдив / зала С.И.Л.А. Постановката съчетава модерна хореография и атрактивна акробатика с богатото фолклорно наследство на Турция и Кавказ, превръщайки танца в универсален език на културите.

Серхат Турак е артистичен директор, режисьор и хореограф на "Танцът на епохите". Роден в Игдир, Турция през 1979 г. Завършва катедра "Яшар Догу" по физическо възпитание в университета "19 май" през 2002 г. През 2003 г. се присъединява към световноизвестния танцов състав "Огънят на Анадола" и обикаля света с него. През последните 5 години е артистичен директор на мащабния театрално-танцов проект "Танцът на епохите". Бил е член на образователния съвет на Турската федерация по народни танци. Съдия е в национални танцови състезания.

Ето какво сподели Серхат Турак "Танцът на епохите", хореографиите и посланието, което иска да остане у зрителя след финала.

Как се роди идеята за театрално-танцовия спектакъл "Танцът на епохите"?

Професионално се занимавам със сценични изкуства повече от 25 години. Още от студентските си години обичам да танцувам, да се изявявам и най-важното – да допринасям за страната си чрез културата и изкуството. Като азербайджански турчин вярвам, че най-добрият начин да направя това е да пренеса миналото на тюркските народи на сцената. Започнах проучването си с подкрепата на професори по история. С течение на времето сформирахме екипа си и стартирахме представлението под името "Епос на братството". По-късно се усъвършенствахме, разширихме репертоара си и тръгнахме на турне в Турция и чужбина като "Танцът на епохите".

Какво беше най-голямото предизвикателство при 6-годишното проучване и подготовката?

Най-трудната част беше намирането на баланс. Запазването на историческата точност, като същевременно се гарантира сценична естетика, не беше лесно. Срещите с историци, архивните проучвания и фолклорните изследвания направиха този процес интензивен.

Как се съчетава митология, история и съвременно изкуство в цялостен танцов разказ?

За нас ключът беше "тюркските народи". Изградихме мост от споделените митове към съвременните сценични технологии. С визуални и светлинни ефекти, както и елементи на съвременен танц, пренесохме традицията на сцената, създадохме единство, което резонира и днес. Илюстрирахме пътуването на турците от Централна Азия до Анатолия чрез различни епоси.

Как решихте кои епоси и герои да включите в представлението?

Историята на тюркските народи обхваща обширна география и време. Един час и половина е много кратък период, за да се улови такова наследство. Ето защо избрахме най-известните легенди и герои, за да вдъхновим любопитството към нашата история. Започваме от Централна Азия с представяне на Ноевия потоп, Деде Коркут, Стихиите, Жълтата булка (бел.ред. Сари Гелин), царица Томирис, султан Алп Арслан, Богачхан, Лейля и Маджнун. Почитаме също Мустафа Кемал Ататюрк и неговите поддръжници, като пресъздаваме на сцена пристигането му в град Самсун, което символизира националното Освобождение на Турция. Отвъд историята подчертаваме и съвременната идентичност и прогрес на Турция.

Екипът не е съставен само от танцьори, но и от актьори. Можете ли да ни разкажете повече за процеса на подбор?

Тъй като нашето шоу е театрално-танцово представление, актьорският състав включва както професионални танцьори, така и артисти с театрален опит, дори и любители. Най-важните качества, които търсим, са дисциплина, екипна работа и истинска страст към изкуството. С течение на времето в екипа се създава семейна атмосфера.

Как подготвихте артистите за сложните хореографии, които съчетават фолклор и акробатика?

Осигуряваме обучение, така че всеки изпълнител да достигне професионално ниво във фолклорните танци. За акробатиката включваме артисти, които са физически подготвени. Внимателно интегрираме тези елементи, за да добавим жизненост и уникалност на сцената.

Идвали ли сте в България преди и как смятате, че българската публика ще приеме спектакъла?

Да, имал съм индивидуални турнета в България преди време. Знам колко много ценят българите народните танци. Затова вярвам, че ще се установи много силна връзка. Публиката ще открие отражения на собствената си култура. Надяваме се също така да облекчим копнежа на нашата емигрантска общност в България.

Какво е посланието, което искате да остане у зрителя след финала?

Нашето послание е просто, но силно: споделената ни култура е изградена върху непоклатими основи и тези ценности трябва да останат живи в паметта ни, за да ни обединяват. Аплодисментите от публика са нашият източник на сила на сцената, а интервютата, които даваме, потвърждават, че работата ни е смислена и вдъхновяваща. Надяваме се публиката да напусне залата с гордост и надежда – и да сподели това чувство с околните.