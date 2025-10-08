Уволнението на Александър Морфов от Народния театър е незаконно

Софийският градски съд (СГС) потвърди решението на Софийския районен съд, че режисьорът Александър Морфов е бил неправомерно уволнен от директора на Народния театър "Иван Вазов" Васил Василев. Така съдът постанови, че освобождаването му от поста главен режисьор е незаконно и че той трябва да бъде възстановен на длъжността си. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Съдът прие, че позицията на главния режисьор е преди всичко художествено-творческа, а не административна. Затова Морфов не може да носи дисциплинарна отговорност за това, че не е присъствал в театъра в три конкретни дни – 9, 10 и 11 януари 2023 г. В решението си магистратите подчертават, че творческият състав работи при ненормирано работно време, а не по стандартен осемчасов график.

СГС изтъква, че от доказателствата по делото е видно, че на 7 януари Морфов е провеждал репетиции и е присъствал на представление на постановката "Животът е прекрасен", чийто режисьор е самият той. Съответно понеделник, 9 януари, е бил негов почивен ден. Още: Осъдиха Александър Морфов по дело, заведено от директора на Народния театър

"Физическото неявяване в сградата на театъра не означава, че Морфов не е изпълнявал служебните си задължения. Работата му включва художествено-творчески дейности, които не могат да бъдат извършвани единствено от кабинет", се посочва в решението на градския съд.

Израз на мнение, а не уронване на престижа

Магистратите отхвърлят и аргумента на директора Васил Василев, че Морфов е уронил доброто име на театъра с надписите по вратите и изявленията си. Съдът приема, че думите на режисьора – включително твърдението, че "Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов" – представляват израз на мнение и гражданска позиция, защитени от Конституцията. Още: Народният театър: Морфов не е възстановен на работа, ще обжалваме съдебното решение

СГС подчертава, че дори да се приеме наличие на нарушение, налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение – е прекомерно и несъразмерно.

Началото на конфликта

Скандалът в Народния театър започна през есента на 2022 г., когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева бе назначена за ръководител "Връзки с обществеността". Малко по-късно Александър Морфов надраска вратата на кабинета ѝ с надписи "ДПС" и "Изчезвай", а след това написа "Официален офис на ДПС" и на кабинета на директора Василев.

Режисьорът обясни действията си като протест срещу "партийното влияние" в културната институция. Последва дисциплинарна проверка, жалба от Кръстева и разделение сред трупата. През февруари 2023 г. Василев уволни Морфов за "уронване престижа на театъра и нелоялност към работодателя", а по-късно премахна и самата длъжност "главен режисьор" от устройствения правилник.