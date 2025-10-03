Много смях и петминутни овации за "Код Жълто" на премиерата в Театър Artvent

Публиката посрещна комедията "Код Жълто" с много смях и петминутни овации на премиерата в Театър Artvent на дъждовния 2 октомври. Прогнозата за времето в този ден – предупредителен жълт код в почти цялата страна, символично се оказа и прогноза за театралната сцена - дъжд навън, порой от емоции в залата. Пиесата е от сценариста и драматург Теодора Маркова, а режисьор е Яна Титова. В спектакъла участват Екатерина Лазаревска, Весела Бабинова, Анелия Луцинова и Аня Пенчева – четири актриси, които пренесоха публиката в една бурна нощ на тотален хаос и измокрени до кости егота. Сценографията и костюмите са дело на Огняна Серафимова.

Фотограф: Стан Петрунов

"Код Жълто" е комедия, в която уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Ники (Екатерина Лазаревска), млад архитект на прага на първия си голям професионален успех, се оказва въвлечена в заплетени обвързаности със своята съседка Ема (Весела Бабинова), съпругата на шефа ѝ Адриана (Анелия Луцинова) и чистачката Благовеста (Аня Пенчева).

В центъра е мъж, заради когото четири напълно различни една от друга жени, въоръжени с бутилка уиски и пароструйка, се впускат в една изпълнена с комични ситуации нощ. Подвластни на феминисткия си бунт, те организират забавно-хаотичен план за отмъщение.

Въпросът е: Може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти?

Екипът на "Код Жълто"

Фотограф: Стан Петрунов

"Код Жълто" е смешна и неловка история за това как дори с най-добрите намерения опитът да се борим със системата често завършва с парадоксална ситуация: четири жени, които чистят! (Защото, както мъдро отбелязва Благовеста, "От тази революция малко ми се повръща.")", пише в анотацията режисьорът Яна Титова.

Нейната работа гледаме в пиесите "Лисабон" и "Мамо?", във филмите "Доза щастие" и "Диада", както в сериалите "Откраднат живот", "Татковци", "Лъжите в нас", "Съни Бийч" и др. Автор на "Код Жълто" е Теодора Маркова – създател и съсценарист на латвийския сериал "Съветски дънки", носител на редица световни награди. Тя е позната и с работата си в сериалите "Под прикритие", "Стъклен дом", "Денят на бащата", както във филмите "Дъвка за балончета" и "Писма от Антарктида".

В Театър Artvent и на сцените в страната гледаме Весела Бабинова и Екатерина Лазаревска във френската комедия "Заклеваш ли се в децата?", а Анелия Луцинова участва в спектакъла на Стивън Мофат "Премахни от приятели". Аня Пенчева се включва за първи път в театрален проект на продуцента (БАЗА)x и Artvent (разпространение и реклама).

След премиерата в София, "Код Жълто" ще се срещне и с публиката в Бургас – 11 октомври, и Пловдив – 18 октомври, отново София – 7 ноември, Варна – 11 ноември, Русе – 12 – ноември, Стара Загора – 22 ноември.

Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/kod-zielto