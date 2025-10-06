София става столица на суинг танците с ILHC Europe 2025

За четвърта поредна година Европейското издание на International Lindy Hop Championships (ILHC Europe) или още неформалното Европейско първенство по суинг танци, ще събере над 500 танцьори от 27 държави в състезание, което празнува духа, изяществото и общността на Lindy Hop културата. Събитието ще се проведе от 23 до 26 октомври 2025 г., на три емблематични места в София: залите на Dance Station, Театър Азарян и City Stage.

За събитието

ILHC Europe е част от международната мрежа на ILHC, чиято мисия е да уважава и съхранява духа на Lindy Hop културата чрез състезания, музика на живо, образователни формати и сцена, на която се срещат традиция и съвременност. ilhc.com

Събитието се организира от Линди Хоп България с финансовата подкрепа на програма “Култура” на Столична Община

Какво очаква участниците и публиката

● 15 състезателни категории, включително класически и батъл формати.

● Съдийски панел, съставен от едни от най-известните имена в световната суинг сцена, гости и легенди на културата от щатите.

● Концерти от банди с международен статус:

- Oldy Goldies и Old see Company от България

- Carolina Reapers от Франция

● Уъркшопи и майсторски класове за всички нива — както за състезатели, така и за любители. Инструктори: легендарни имена като Nils (Швеция) & Bianka (Италия), Helena Kanini (Хърватия), Skye (САЩ) & Frida (Швеция), Remy Kouame (Франция) и Felix Berhald (Швеция).

● Големите финали ще се проведат във формат батъл, по време на партитата в City Stage.

Организатори

Събитието се организира съвместно от Lindy Hop Bulgaria https://lindyhop.bg — най-голямото училище за суинг танци и култура в България — и ILHC. europe.ilhc.com

Защо е важно

ILHC Europe през годините се утвърждава като едно от най-значимите и ценни събития в европейската суинг общност. Swinging Europe

● Осигурява среда, в която се срещат традиционната история на Lindy Hop, изкуството на музиката на живо, професионалното обучение и глобалната сцена на танцьори.

● Поддържа и развива ценности като взаимно уважение, културен обмен, артистична автентичност и споделена страст към суинг танците.

Практическа информация

● Дати: 23–26 октомври 2025 г.

● Места: Dance Station зали, Театър Азарян, City Stage, София.

Къде да намерите повече: на сайта на ILHC Europe и социалните мрежи на Lindy Hop Bulgaria.

Сайт на събитието: https://europe.ilhc.com/

Facebook страница на събитието: тук.

Facebook страница на организацията ILHC: тук.

Instagram профил на събитието: тук.

Instagram профил на организацията: тук.

Youtube канал: тук.

Сайт на организацията Lindy Hop Bulgaria: тук.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция “Култура” към Столична Община.