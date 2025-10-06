София става столица на суинг танците с ILHC Europe 2025

Войната в Украйна:

За четвърта поредна година Европейското издание на International Lindy Hop Championships (ILHC Europe) или още неформалното Европейско първенство по суинг танци, ще събере над 500 танцьори от 27 държави в състезание, което празнува духа, изяществото и общността на Lindy Hop културата. Събитието ще се проведе от 23 до 26 октомври 2025 г., на три емблематични места в София: залите на Dance Station, Театър Азарян и City Stage.

За събитието

ILHC Europe е част от международната мрежа на ILHC, чиято мисия е да уважава и съхранява духа на Lindy Hop културата чрез състезания, музика на живо, образователни формати и сцена, на която се срещат традиция и съвременност. ilhc.com

Събитието се организира от Линди Хоп България с финансовата подкрепа на програма “Култура” на Столична Община

Какво очаква участниците и публиката

● 15 състезателни категории, включително класически и батъл формати.

● Съдийски панел, съставен от едни от най-известните имена в световната суинг сцена, гости и легенди на културата от щатите.

● Концерти от банди с международен статус:

           - Oldy Goldies и Old see Company от България

           - Carolina Reapers от Франция

Уъркшопи и майсторски класове за всички нива — както за състезатели, така и за любители. Инструктори: легендарни имена като Nils (Швеция) & Bianka (Италия), Helena Kanini (Хърватия), Skye (САЩ) & Frida (Швеция), Remy Kouame (Франция) и Felix Berhald (Швеция).

● Големите финали ще се проведат във формат батъл, по време на партитата в City Stage.

Организатори

Събитието се организира съвместно от Lindy Hop Bulgaria https://lindyhop.bg — най-голямото училище за суинг танци и култура в България — и ILHC. europe.ilhc.com

Защо е важно

ILHC Europe през годините се утвърждава като едно от най-значимите и ценни събития в европейската суинг общност. Swinging Europe

● Осигурява среда, в която се срещат традиционната история на Lindy Hop, изкуството на музиката на живо, професионалното обучение и глобалната сцена на танцьори.

● Поддържа и развива ценности като взаимно уважение, културен обмен, артистична автентичност и споделена страст към суинг танците.

Практическа информация

● Дати: 23–26 октомври 2025 г.

● Места: Dance Station зали, Театър Азарян, City Stage, София.

Къде да намерите повече: на сайта на ILHC Europe и социалните мрежи на Lindy Hop Bulgaria.

Сайт на събитието: https://europe.ilhc.com/

Facebook страница на събитието: тук.

Facebook страница на организацията ILHC: тук.

Instagram профил на събитието: тук.

Instagram профил на организацията: тук.

Youtube канал: тук.

Сайт на организацията Lindy Hop Bulgaria: тук.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция “Култура” към Столична Община.

