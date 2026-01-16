Любопитно:

"Тайната на музиката" продължава своя път в Театър "Азарян" с представления, филм и срещи с публиката

"Тайната на музиката" продължава своя път в Театър "Азарян" с представления, филм и срещи с публиката

Българският мюзикъл "Тайната на музиката" разгръща своята история и извън сцената с поредица от представления и една прожекция в Театър "Азарян" между 20 и 22 февруари. Проектът надгражда идеята си да бъде мост между поколенията, като среща публиката не само с готовия спектакъл, но и с пътя на неговото създаване – чрез документален филм, дискусии и образователни инициативи, отворени към общността.

Програмата започва на 20 февруари от 19:30 ч., когато в Театър "Азарян" ще се състои премиерата на кратък документален филм за създаването на мюзикъла "Тайната на музиката", реализиран в партньорство с НАТФИЗ. Прожекцията ще бъде последвана от разговор с творческия екип на спектакъла, който ще даде възможност на публиката да надникне зад кулисите и да се докосне до идеите, срещите и личните истории, оформили този мащабен български проект.

"Тайната на музиката" разказва историята на 14-годишната Ема, която след загубата на своя дядо – маестро Петър Стоименов – поема по пътя на музиката, за да открие себе си и да съхрани неговото наследство. Спектакълът се развива в емоционалната атмосфера на 90-те години и преплита теми за изборите на прехода, пропуснатите мечти, прошката и силата на изкуството като невидима връзка между поколенията, представени чрез музика на живо и силно въздействащи сценични образи.

На 21 и 22 февруари, от 19:00 ч. "Тайната на музиката" ще бъде представен с вход свободен и предварителна регистрация, а единственото платено представление на 22 февруари от 14:00 ч. ще бъде изиграно от Ева Равлякова като Ема, Андрей Манов в ролята на Митьо, Виктор Иванов – Киро, а Никола Костадинов – младия Кънчо. Безплатните места за двете вечерни представления ще бъдат разпределени по реда на записване до изчерпване на капацитета на залата на следния линк, а регистрацията за ограничения брой места за лица в инвалидни колички в театър "Азарян" може да бъде направена чрез платформата на Fest Team.

Освен сценичните представления, проектът "Тайната на музиката" има и ясно изразена образователна и обществена мисия. Той включва обучителна програма в училища за ученици от 5. до 12. клас, посветена на това как се създава мюзикъл, с интерактивни задачи, дискусии и срещи с творческия екип, както и майсторски класове в партньорство с НАТФИЗ за студенти, които ще се проведат до 31 март.

