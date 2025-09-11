"Танцът на епохите" – мащабна театрално-танцова приказка за цялото семейство

Светлини, музика, акробатика и танц се сливат в едно, за да създадат неповторимо сценично преживяване. "Танцът на епохите" не е просто спектакъл – това е пътуване през времето, което отвежда зрителите от мистичните легенди на древността до пулсиращия ритъм на съвремието. За първи път в България, през ноември, публиката ще има възможността да се докосне до този колоритен и емоционален спектакъл, който вече е завладял сърцата на хиляди зрители по света. Постановката съчетава модерна хореография и атрактивна акробатика с богатото фолклорно наследство на Турция и Кавказ, превръщайки танца в универсален език на културите.

"Танцът на епохите" е своеобразен разказ за човешката цивилизация – история, изтъкана от символи, митове и герои. На сцената оживяват ключови образи и събития: пророкът Ной и великият Потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, която побеждава основателя на Персийската империя, както и обичаната Жълта булка от песенния фолклор. Всеки танцов епизод е картина, която пренася зрителя в различна епоха и културен свят.

Визуалната страна на спектакъла е не по-малко впечатляваща – разкошни костюми, вдъхновени от традиции и легенди, светлинни ефекти и сценични трансформации, които подсилват магията на танца. Музиката е специално подбрана, за да подчертае ритмите и настроенията на различните исторически периоди, и създава усещане за единство между миналото и настоящето.

"Исках да създадем спектакъл, който да говори на всички хора – независимо от тяхната възраст или културен произход. Танцът е език без граници, а нашата цел е чрез него да покажем величието на човешката история и богатството на традициите, които носят дух и сила през вековете", споделя Серхат Турак, режисьор и хореограф на трупата.

За трупата

Трупата, която представя "Танцът на епохите", е съставена от над 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Всички те преминават през специална подготовка, включваща не само класически и модерни танцови техники, но и задълбочено изучаване на традиционни фолклорни движения от различни култури.

Любопитен факт е, че за да бъде постигнато максимално автентично представяне на различните епохи и региони, артистите се обучават от местни майстори на танца и историци. Това превръща всеки епизод от спектакъла в истинска "жива картина" на миналото.

През годините трупата е гостувала на престижни сцени в повече от 40 държави, включително САЩ, Франция, Япония и Китай. Навсякъде спектакълът е посрещан с аплодисменти и признание, като често е определян като "сценична енциклопедия на културите".

Само за костюмите на представлението са изработени над 1000 уникални елемента, вдъхновени от традиционни тъкани, орнаменти и бижута, някои от които са пресъздадени по оригинални музейни експонати.

Международни награди и признания

"Танцът на епохите" и неговата трупа са носители на редица отличия от престижни фестивали и конкурси по сценични изкуства. Сред тях се открояват:

Голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара;

Приз за най-добра хореография на фестивала "Dance Open" в Санкт Петербург;

Награда за културен принос от ЮНЕСКО за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство чрез съвременни сценични форми;

Многобройни отличия от фестивали в Азия и Европа, където постановката е била посрещана като "един от най-вдъхновяващите танцови спектакли на новото време".

Кога и къде да посетите "Танцът на епохите"?

4.11. – София / Арена 8888 СОФИЯ

5.11. – Велико Търново / ДКС Васил Левски

6.11. – Шумен / Арена Шумен

7.11. – Варна / ДКС Варна

8.11. – Пловдив / зала С.И.Л.А.

Все още могат да се закупят билети с отстъпка с промокод EPIC20 тук: https://www.golden-sands-tickets.com/

Деца до 6 години влизат безплатно, напомнят организаторите от Vienna Trend Events.