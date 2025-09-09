Спектакълът "Оръжията и човекът" с покана за Хърватския национален театър

След като предизвика световен отзвук, спектакълът "Оръжията и човекът" от Бърнард Шоу под режисурата на Джон Малкович продължава да се радва на международно признание. През февруари 2026 г. постановката на Народния театър ще бъде представена на сцената на Националния театър на Хърватия в Загреб по покана на неговия директор Ива Храсте Сочо.

„Тази покана е още едно признание за това, че Народен театър „Иван Вазов“ представя спектакли, които предизвикват интерес и отвъд границите на България и показва, че сме на прав път, показвайки възможностите си и на международни сцени. Щастлив съм да споделя също, че освен представянето на „Оръжията и човекът“ пред хърватска публика, културният обмен ще включва и една от най-впечатляващите хърватски продукции, която ще представим пред българската публика – „Престъпление и наказание“ от Достоевски, постановка на словенския режисьор Йерней Лоренци“, коментира директорът на първата ни сцена Васил Василев.

Източник: Народен театър

„Беше истинско удоволствие да се срещна с г-н Васил Василев в София. Тази среща открива нова страница в сътрудничеството между Националния театър на Хърватия и водещия драматичен театър на България. Двете институции имат много сходства в своите мисии – съхраняването и развитието на националното драматургично наследство, подкрепата за съвременните гласове и утвърждаването на артистичното майсторство, което надхвърля националните граници“, каза и Ива Храсте Сочо след срещата като изрази задоволството си от реализацията на партньорството съвсем скоро.

Още: Дони и "Бон-Бон" с вдъхновяващ химн на обичта на Sofia Summer Fest

Обменът между двете национални сцени не само разширява международното присъствие на Народния театър, но и бележи пореден силен жест на доверие към българските продукции и творческо сътрудничество на европейската театрална карта.

Класическата антивоенна комедия

Постановката на Джон Малкович се превърна в едно от най-значимите културни събития през последния театрален сезон. Класическата антивоенна комедия на нобеловия лауреат Бърнард Шоу „Оръжията и човекът“ е изключително актуална, тъй като поставя под въпрос милитаризма и изследва любовта и човешката природа с характерния за автора остър хумор и социална критика.

В рамките на културния обмен, през април българската публика ще има възможността да се срещне с една от най-впечатляващите хърватски продукции – „Престъпление и наказание“ от Достоевски, постановка на Йерней Лоренци. Името на словенския режисьор е добре познато у нас – неговият спектакъл „Орфей“ вече четири сезона е сред репертоарните хитове на първата ни сцена. През този ноември предстои той да направи кастинг с трупата на Народния театър за предстоящия си спектакъл – „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов, чиято премиера е планирана за сезон 2026/2027.

Още: Смениха директора на театъра в Търговище, ето кой е новият ръководител