Световната стендъп звезда Iliza Shlesinger за първи път в България

Световната стендъп звезда Iliza Shlesinger ще гостува за първи път в България и ще представи първото си шоу пред българската публика. На 16 септември 2025 г., публиката в Зала 1 на НДК ще стане свидетел на комедия от световна класа – една от водещите жени в световната комедия на сцената.

За Iliza Shlesinger

През 2008 г. Iliza Shlesinger печели престижното американско телевизионно състезание за комедианти "Last Comic Standing", като става първата жена и най-младата победителка в шестия сезон на шоуто, което има за цел да открива и популяризира най-талантливите стендъп комедианти в Съединените щати.

Още: Звездите на Комеди Клуб пред Actualno: За щастието да разсмееш пълна зала и коя е най-втръсналата тема за шеги

След този успех тя започва активно да изгражда кариерата си в САЩ и по света – с участия на водещи комедийни сцени, собствени телевизионни и онлайн проекти, множество стендъп турнета и спешъли, които я превръщат в едно от най-разпознаваемите женски имена в жанра.

Шоуто на Iliza Shlesinger в България се организира по покана на Comedy Club Bulgaria – водеща компания за стендъп комедия в страната, които традиционно представят на българската публика водещи международни комедианти и работят за разпространението на световната сцена на стендъпа у нас.

Събитието ще стартира в 20:00 ч., като вратите за публиката се отварят в 19:00ч. Почитателите на хумора ще могат да се радват на личния стил на Iliza Shlesinger и нейния подход на комедийната сцена, както и да станат свидетели на нещо, което не се вижда често.

Билети за шоуто можете да закупите ТУК.

Още: Легендарният комик Луи Си Кей идва в България през 2026 г.!