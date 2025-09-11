Войната в Украйна:

Левски ще опита да задържи един от най-добрите си играчи, който бе доведен от Мъри Стоилов

Ръководството на Левски е готово да предложи нов договор на централния защитник Кристиан Димитров, съобщи „Тема спорт“. Настоящият контракт на бранителя със „сините“ изтича след по-малко от година и от „Герена“ искат да го запазят. Носителят на наградата за Най-добър защитник в efbet Лига преподписа през октомври 2023-та година и договорът му изтича в края на сезона в родната Първа лига.

Кристиан Димитров пристигна от чужбина за резерва в Левски, а сега е твърд титуляр

Димитров пристигна в Левски в края на 2022 година със свободен трансфер, след като договорът му с хърватския Хайдук Сплит изтече. Беше привлечен по настояване на тогавашния треньор на „сините“ Станимир Стоилов. Мъри го искаше за резерва на титулярите по онова време Ноа Сонко Сундберг и Хосе Кордоба, тъй като при евентуална продажба на панамеца, единствената алтернатива беше Келиан ван дер Каап.

Кристиан Димитров

Димитров постепенно стигна до титулярното място

Кристиан стигна от пейката до титулярното място след трансферите на Кордоба и Сундберг, а през лятото „сините“ се разделиха и с ван дер Каап. През миналия сезон Димитров сформира добро партньорство в защитата на Левски с Кристиан Макун. Логично, силните представяния на юношата на Ботев Пловдив доведоха до повиквателна за националната селекция. Най-голямото призвание за добрия му сезон беше наградата за Най-добър защитник в efbet Лига през 2024 година.

Кристиан Димитров

В Левски явно са доволни от защитата - предлагат нов договор и на Майкон

Друг футболист, който Левски иска да запази на „Герена“, е Майкон. Въпреки че подписаха с бразилеца малко преди края на миналия сезон до 2027 година, шефовете са готови да му предложат нов договор. Майкон е един от най-комплексните играчи на Левски и за него „сините“ получават много оферти. Преди време имаше интерес от руски клубове, а последната офрета, която Левски отхвърли беше от френския отбор Нант.

Майкон

Николай Илиев
