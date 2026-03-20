"Засекретено изследване": Когато театърът е посланик на спасяването на климата

Климатът се променя, животните изчезват, човечеството е застрашено от последиците на собствената си дейност, която унищожава планетата. Но какви са реалните данни за състоянието на Земята? Можем ли да се справим? И най-вече - искаме ли? Има ли надежда? На тази толкова важна тема за всеки един от нас е посветен спектакълът "Засекретено изследване" на Иван Вирипаев, което се играе в Театър 199.

"Последната лента" на Иван Добчев е първата премиера в ТР "Сфумато"

Постановката

Постановката на пиесата е на проф. Иван Добчев, сценографията е на Зоя Генчева, музиката е на композитора Христо Намлиев, а преводът на Стефан Янков. Произведението на Иван Вирипаев е представено от актьорите Снежина Петрова, Нора Малинова, Даниел Цочев, Стефан Саръиванов, Ралица Воденичарска.

Още: Растителността на Земята мигрира, какви ще са последствията?

Социално послание

Режисьорът проф. Иван Добчев отбеляза, че екологичните промени не е само личен, но и глобален проблем. По думите му "героите в пиесата проявяват загриженост към въпроса в тази особена засекретена ситуация и емпатират към проблемите на персонажите, които са наши, на всички мислещи и смислени хора. Справиха се и започнаха много да им харесва да могат да изговорят като свое убеждение и усещане всичко онова, което е в глобален контекст срещу всички нас. Пиесата а носи социалното послание, че всички трябва да се хванем ръка за ръка, ако искаме да продължаваме да живеем."

Тревожно: Най-големият доскоро айсберг в света е пред пълен разпад и това се вижда от Космоса

Гласът на младите

Младият актьор Стефан Саръиванов сподели, че вижда своята роля в пиесата като провокатор: "Това е много важно представление, което трябва да се види от хората, защото в него се казват истини. В него има много малко театралност - останалото са истини, които се казват пред Вас. И за малки, и за големи това е много важно представление, което трябва да се види и което е по-важно да се чуе.

Още: Проучване: Броят на дните с екстремни пожари в света се увеличава

"Ние сме деца на 21 век - за нас има смисъл, че тези теми ни вълнуват и ще се борим въпреки всичко. Младото поколение също се вълнува от екологичните проблеми и от състоянието на планетата ни, затова искам да кажа - Има смисъл!", коментира и младата актриса Нора Малинова.

Провокация

Проф. Добчев сподели за Actualno.com, че е търсил такава тематика: "Въпросът ме интересува, защото имам петима внуци и знам, че е страшно важно да не мълчим, да не се правим, че от нас нищо не зависи. Този текст може да провокира. Има интерес към пиесата и това приятно ме изненада. Дава ми кураж да мисля за такъв тип представления и по-нататък. Актьорите разбраха големия политически и социален смисъл на това, което правят. Повечето театри и режисьори се занимават с пиеси, които да занимават публиката , да я разсмиват.

За бъдещите поколения: Първото хранилище за ледници е факт (ВИДЕО И СНИМКИ)

"Засекретено изследване" показва връзката между климата и изкуството - това е агресивна акция на Вирипаев, който отдавна е избягал от Русия и живее в Полша. Неговият текст страшно ми допада, нещо което на всяка цена исках да направя и то точно в този театър, който има имиджа, че се занимава със сериозна драматургия. Театърът трябва да бъде посланик на спасението на климата. Моето послание е хората да се ангажират. Не просто да казват че не са съгласни, а да са готови да протестират и гласуват, когато има заплаха за околната среда, за да бъдем подготвени за какво става дума. Защото данните за климатичните промени, които се представят в пиесата ги знаят малцина, те са засекретени като изследване.", коментира още проф. Добчев.

Още: Все повече европейци искат държавите им да са част от ЕС и блокът да ги защитава

Снимки: Симон Варсано