Серията HUAWEI Pura 80 вече е на българския пазар в комплект с FreeBuds Pro 4 и 12 месечна защита на дисплея Huawei Care+

От първи септември 2025 новата серия фотографски смартфони от висок клас на Huawei – Huawei Pura 80, се предлага на българския пазар в изключително атрактивен комплект, валиден до края на месеца. Считано от 01.09. 2025 г. до 30.09.2025 г. включително, смартфоните от HUAWEI Pura 80 Series ще се предлагат в комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBuds Pro 4 на препоръчителна цена от 3299 лв. (€1686.82) за смартфона HUAWEI Pura 80 Ultra и 2399 лв. (€1226.64) за смартфона HUAWEI Pura 80 Pro, или при съответните условия с абонаментни планове на мобилните оператори. Комплектът включва още услугата HUAWEI Care+ за защита на дисплея в първите 12 месеца след закупуването на смартфона.

България е една от първите държави в Европа, предлагаща новата серия Huawei Pura 80, благодарение на своите партньори A1, Yettel, Vivacom и Технополис.

Fashion Next

Премиерата на новата серия е под слогана Fashion Next и емблематичният Forward Symbol дизайн е първото, което ще видите в новите HUAWEI Pura 80 Ultra в цветове Prestige Gold и Golden Black, и в новите Huawei Pura 80 Pro, решени в Glazed Red, Glazed White и Glazed Black. Фини текстури и декоративни елементи допълват въздействащите цветове, а Huawei Pura 80 Ultra идва и с дизайнерски защитен гръб в комплекта, според цвета на смартфона. За защитата на Pura 80 Pro потребителите получават прозрачен гръб.

Магията на фотографията и видеографията с 1-инчов сензор

Камерите на HUAWEI Pura 80 Pro и на HUAWEI Pura 80 Pro се отличават с рекордно големи 1-инчови сензор, които улавят максимално количество светлина за впечатляващи детайли дори при слаба осветеност. Pura 80 Ultra представя още новаторската фотографска система с двойна, превключваща се телефото камера - Switchable Dual Telephoto, която съчетава свръхголяма светлочувствителна площ с гъвкави фокусни разстояния от 3.7x и 10x. Нейните изключителни възможности бяха оценени от световно признатата фотографска лаборатория DXOMark. На 13 август новият HUAWEI Pura 80 Ultra се изкачи на върха на световния подиум за мобилната фотография, постигайки най-високата обща оценка в историята на DXOMARK – 175 точки, с внушителна преднина от 6 точки пред втория в класацията. Това постижение е подкрепено от три исторически рекорда: безпрецедентни 180 точки за снимки (най-високата оценка досега), рекордно равни 166 точки за видео (споделено първо място) и най-високата оценка за телефото камера в тестовете на DXOMARK.

Безкомпромисни и по отношение на дисплей, батерия, зареждане и още

Смартфонът Pura 80 Ultra е още по-здрав благодарение на второ поколение Crystal Armor Kunlun Glass, което осигурява несравнима защита и подобрява устойчивостта на надраскване 16 пъти и устойчивостта на падане до 25 пъти[1]. Huawei Pura 80 Pro също идва с подобрена защита, благодарение на второ поколение Kunlun Glass защита на дисплея. Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra се захранват от дълготрайна батерия с капацитет от 5170 mAh, съчетана с поддръжка на 100W зареждане HUAWEI SuperCharge по кабел и 80W безжично зареждане HUAWEI SuperCharge[2]. Сред многото останали екстри са усъвършенстваното разпознаване на пръстови отпечатъци за силна защита и интелигентната AI технология за шумопотискане, която революционизира разговорите с двупосочно намаляване на шума.

Само през септември с Huawei FreeBuds Pro 4

HUAWEI FreeBuds Pro 4 са първите TWS слушалки под марката HUAWEI SOUND. Те осигуряват несравнимо изживяване при слушане, съчетавайки автентичен звук с двоен говорител True Sound и прецизно възпроизвеждане на детайлите. В съчетание с микрофон за костна проводимост и технология с троен микрофон, подпомогнати от базиран на AI алгоритъм за шумопотискане, HUAWEI FreeBuds Pro 4 са проектирани да доставят кристално чисти разговори дори при вятър със скорост до 10 м/с2 и в шумни условия до 100 dB3[3] като на концерти, караоке или дори в метрото. За перфектно прилягане те идват с шест допълнителни комплекта тапички с различни размери, 3 от които изработени от мемори пяна.

Цена и наличност

Считано от 01.09. 2025 г. до 30.09.2025 г. включително, смартфоните от HUAWEI Pura 80 Series ще се предлагат в комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBuds Pro 4 на препоръчителна цена от 3299 лв. (€1686.82) за смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra и 2399 лв. (€1226.64) за смартфон HUAWEI Pura 80 Pro. Цветът на слушалките в комплекта е черен, но може да варира според наличностите на търговеца.

Офертата е валидна за партньорската мрежа на Huawei България, която включва – А1, Vivacom, Yettel и Технополис. Сервизната услуга Huawei Care+ е валидна за първите 12 месеца след покупка и включва еднократна замяна на дисплея при счупване и смяна на батерията, в случай че капацитетът й падне под 85%.

Повече информация за Huawei Pura 80 Ultra можете да намерите на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura80-ultra/, за Huawei Pura 80 Pro на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura80-pro/, а за услугата Huawei Care+ на https://consumer.huawei.com/bg/support/pura80series/

[1]Данните са от лабораториите на Huawei и представляват сравнение между второ поколение Crystal Armour Kunlun Glass и стандартно стъкло. Тъй като телефонът съдържа прецизни компоненти, моля, внимавайте да не го ударите или изпуснете, докато го използвате.

[2]80W безжичното зарядно HUAWEI SuperCharge се купува отделно.

[3] Данните са подадени от лабораториите на Huawei.