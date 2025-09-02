В Русия представиха система за скрито наблюдение на хора

Московската компания BPA Technologies разработи технология с използване на специална невидима боя, която може да се нанася върху дрехи или предмети, пише руското издание „Известие“. Маркировката се фиксира от камери и позволява да се проследяват движенията на човека в реално време. Боята е устойчива на външни въздействия и не се изтрива при контакт, а камерите са способни да я разпознават дори при слабо осветление, висока плътност на обектите и активно движение, отбелязва „Известия“.

Събраните данни се изпращат в аналитичен модул, където изкуствен интелект формира цифров профил на придвижванията на човека, посочва изданието. Според техническия директор на BPA Technologies Вадим Медяник, системата може да се използва за анализ на поведението на купувачите, оптимизиране на логистиката, управление на пътникопотоците и повишаване на нивото на сигурност. Той отбеляза, че универсалността и анонимността на метода го правят удобен за области, в които биометрията е нежелателна или невъзможна.

На сайта на BPA Technologies има снимки от представянето на новото разработване пред премиера Мишустин и кмета на Москва Собянин. На една от снимките служители на компанията демонстрират на екрана как работи новата технология. Телеграм каналът ASTRA обръща внимание на надписа в долния десен ъгъл за липса на активиране на Windows, което свидетелства за използването на нелицензирана операционна система от компанията. В профила на BPA е посочено, че компанията „се специализира в авангардни технологии в областта на изкуствения интелект, роботиката и интернет на нещата“.

