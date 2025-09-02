Войната в Украйна:

Yettel стартира продажбите на новата серия HUAWEI Pura 80

Yettel вече предлага новата флагманска серия HUAWEI Pura 80, която още със световната си премиера привлече вниманието на любителите на мобилните технологии и фотографията. Всички, които изберат да закупят някой от двата апарата в серията до края на септември, ще могат да ги вземат в премиум комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBuds Pro 4 и 12 месеца защита на дисплея чрез услугата HUAWEI Care Premium Service. Така потребителите не само ще получат технологични иновации от последно поколение, но и ще бъдат спокойни, че екранът на техния смартфон е напълно защитен през първата година от използването на устройството.

HUAWEI Pura 80 Pro е смартфон, създаден да впечатлява, както с дизайн, така и с технологични възможности. Отличава се с Ultra Lighting камера със свръхголям 1-инчов сензор, която улавя повече светлина и гарантира ясни и детайлни кадри дори при слабо осветление. Допълнителната Ultra Lighting Macro Telephoto камера позволява невероятно прецизни близки снимки, превръщайки всяка сцена в произведение на изкуството. Защитата е поверена на второ поколение Kunlun Glass, което прави дисплея значително по-устойчив на удари и надрасквания, а премиум стъклената текстура и характерният Forward Symbol дизайн превръщат телефона в елегантен и стилен аксесоар.

Моделът е повече от подходящ за динамиката на съвременното ежедневие. Благодарение на батерията с капацитет 5170 mAh и 100W HUAWEI SuperCharge технология, която възстановява заряда за броени минути, потребителите могат да разчитат на постоянна свързаност и пълна свобода. В България HUAWEI Pura 80 Pro 512GB ще бъде наличен в три изискани цвята – Black, White и Glazed Red. В търговската мрежа на Yettel и онлайн може да бъде закупен на цена от 1599,99 лв./ 818,06 евро в брой или 69,99 лв./ 35,79 евро на лизингови вноски с двугодишен план Total Unlimited MAX (със 75,99 лв./ 38,85 евро месечна такса за първите 12 месеца).

HUAWEI Pura 80 Ultra е върховият представител в серията – смартфон, който задава нови стандарти в мобилната фотография. Устройството разполага с Ultra Lighting HDR камера със свръхголям 1-инчов сензор, осигуряваща изключителна яснота и динамичен диапазон дори в най-предизвикателните условия за снимане. Истинската революция обаче идва от превключващата се двойна Telephoto камера, която комбинира различни фокусни разстояния за гъвкавост и прецизност. Независимо дали става дума за драматични портрети, детайлни близки планове или отдалечени обекти, Pura 80 Ultra създава кадри с професионално качество.

Върховото представяне на модела вече е признато и от френската независима лаборатория DXOMARK, където Pura 80 Ultra оглави авторитетната класация с рекордните 175 точки – най-високата оценка за мобилна фотография до момента. Това включва безпрецедентните 180 точки за снимки, споделено първо място за видео със 166 точки и най-високата оценка за телефото камера. Отличията подчертават умението на устройството да улавя всеки детайл – от сиянието на нощните градове до фините нюанси на портретната фотография.

За да бъде изживяването пълноценно, Pura 80 Ultra е защитен с второ поколение Crystal Armour Kunlun Glass, което осигурява до 25 пъти по-висока устойчивост при падане и значително по-добра защита срещу надрасквания. Батерията от 5170 mAh, в комбинация със 100W HUAWEI SuperCharge, гарантира светкавично зареждане и сигурност, че смартфонът е готов за всяко предизвикателство. Допълнителен акцент е премиум Forward Symbol дизайнът със златни елементи, който превръща устройството не просто в мобилен телефон, а в истински луксозен аксесоар. В България HUAWEI Pura 80 Ultra 512GB ще бъде наличен в два цвята – Black и Gold. В магазините на Yettel и онлайн може да се закупи на цена от 2299,99 лв./ 1175,97 евро в брой или 104,99 лв./ 53,68 евро на лизинг с двугодишен план Total Unlimited MAX (със 75,99 лв./ 38,85 евро месечна такса за първите 12 месеца).

Всеки, който избере HUAWEI Pura 80 Pro или HUAWEI Pura 80 Ultra от Yettel, ще получи и достъп до предимствата на специалния пакет с допълнителни услуги „Смартфон вселена“. Това означава 3 години гаранция вместо стандартните две, възможност за допълнителна застраховка „Смартфон протект“ срещу кражба или случайна повреда, както и грижа от сертифициран Yettel сервиз с опция за временно устройство докато трае ремонтът. С тези допълнителни предимства клиентите могат да се наслаждават на новия си флагман по-дълго и със спокойствието, че телефонът им получава надеждна защита, която удължава живота на устройството и носи повече увереност при ежедневното му използване.

Антон Иванов
