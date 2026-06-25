25 факта от историята на Yettel: от малкия тъмен дисплей до 5G

Ако сте на 25 години (или по-млади), вероятно не помните как изглеждаха телефоните през далечната 2001 г. – служеха главно за обаждания, дисплеите бяха малки и тъмни, полифоничната мелодия беше екстра, а мобилният интернет – тепърва предстоеше.

Оттогава до днес светът се промени до неузнаваемост. Yettel е един от свидетелите на тази промяна, защото започва да пише историята си точно преди четвърт век.

Тази година телекомът празнува своя 25-годишен юбилей, а по този повод ние събрахме 25 интересни факта, които показват как се е променила компанията и как се промениха технологиите и начинът ни на живот.

1. Валя Балканска поставя началото

На 31 юли 2001 г. народната певица Валя Балканска провежда първия разговор в мрежата на Globul. Само няколко седмици по-късно – на 17 септември – отварят врати и първите магазини на компанията. Globul официално става вторият GSM оператор в България и поставя начало на реалната конкуренция на българския телеком пазар.

2. „Най-доброто предстои!“ – един от най-разпознаваемите слогани

Първият голям слоган на компанията обещава светло технологично бъдеще – и се оказва прав в прогнозата си. Фразата постепенно влиза в градския фолклор, като продължава да се ползва в ежедневния език и до днес.

3. Globul пуска i-mode – ранна форма на мобилен интернет през телефона

През 2006 г. компанията представя i-mode в партньорство с най-големия мобилен оператор в Япония – NTT DoCoMo. Услугата е ранна форма на мобилен интернет и дава бърз достъп до имейл и сайтове в 12 тематични категории – новини, прогноза за времето, игри, хороскопи, картинки, мелодии и други.

4. Globul Green и първи стъпки към рециклирането на електронни отпадъци

Още през 2008 г. телекомът представя стратегията си за екологична устойчивост GLOBUL Green – дългосрочен план за намаляване на въздействието на компанията върху околната среда. Същата година във всички магазини са поставени специални кошчета за предаване на електронни отпадъци.

5. През 2009 г. iPhone официално идва в България

Това е годината, в която Globul става първият мобилен оператор в България, официален партньор на iPhone. Компанията пуска революционния iPhone 3G – ключов модел в историята на мобилните телефони, който прави мобилния интернет, приложенията и сензорния екран част от ежедневието на потребителите.

6. Стартът на 4G – голямата промяна

През 2015 г. Теленор първи сред големите оператори стартира 4G мрежа в България и отваря пътя към истински бързия мобилен интернет. Видеото вече не „върти“, снимките се качват за секунди, сайтовете зареждат почти мигновено, а смартфонът постепенно се превръща в основно място за комуникация, работа и забавление.

7. В подкрепа на хората с увреждания – още от 2015 г.

През 2015 г., по времето на Теленор, компанията стартира емблематичната си програма за хора с увреждания – тогава под името Open Mind, а днес – „Рамо до рамо“. Това е една от първите инициативи в страната, насочени към професионалната реализация на хората с различни възможности.

8. През 2018 г. Теленор въвежда първата VoLTE услуга в България

С VoLTE разговорите преминават през 4G мрежата – с много по-високо качество на звука и по-бързо свързване. През 2023 г. телекомът стартира и VoLTE роуминг, позволявайки на клиентите да провеждат гласови разговори през 4G мрежа и когато са в роуминг.

9. През 2019 г. компанията прави първия публичен 5G тест

На 19 август 2019 г. Telenor реализира първия 5G видеоразговор на живо в страната, като прави демонстрация на дистанционен медицински преглед – ясен знак, че следващата технологична ера е на прага си. През 2021 г. телекомът официално стартира 5G мрежата за масовия потребител.

10. Навлизане във фиксираните услуги… без фиксирана мрежа

Със старта на 5G компанията прави следващата смела крачка. През 2021 г. навлиза във фиксирания сегмент, разчитайки изцяло на мобилната си мрежа, без да разполага с фиксирана инфраструктура – подход, който показва увереността ѝ в качеството и капацитета на своята мрежа.

11. Едно си тръгва, друго идва – Теленор става Yettel

През 2022 г. компанията сменя името си за трети път и представя изцяло новия бранд Yettel, разработван в продължение на две години. Появата му предизвиква редица шеговити реакции – от препратки към Йети до закачки като "Йеттел и Гретел".

12. През 2023 г. стартира Yettel TV

Интерактивна по своята същност, Yettel TV дава възможност на потребителя да гледа от няколко устройства – от телефон до таблет, когато и където си поиска. Само две години и половина след старта си тя вече има над 100 000 абонати, а телекомът се нарежда в топ 3 на телевизионните доставчици в страната.

13. Първият телеком у нас с ESG стратегия

През 2022 г. телекомът представя визията си за устойчиво развитие заедно със своя „нулев“ доклад за устойчивост за 2021 г. Компанията дефинира четири фокус области: околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и почтено управление – с конкретни мерки, програми и цели във всяка от тях.

14. През 2023 г. Yettel става първият оператор със „зелена“ мрежа

Резултат от подписването на 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Това е и една основните причина през 2024 г. компанията да отчете 60% по-ниски емисии в Обхват 1 и 2.

15. Близо 2 милиона пъти повече мобилен трафик от 3G насам

През 2006 г., когато 3G поставя началото на масовото потребление на мобилен интернет, годишният трафик в мрежата на телекома е около 0,5 терабайта. Днес той достига близо 940 000 терабайта – ръст от почти 2 милиона пъти и неоспоримо доказателство колко много се е променил животът ни.

16. През 2025 г. Yettel дигитализира 95% от клиентските операции

Това на практика превръща компанията в дигитален телеком. С над 2 милиона сваляния, приложението Yettel позволява на потребителя да извършва всички основни операции през своя телефон – от покупка на устройство до активиране на нов план.

17. Yettel дигитализира 100-те национални туристически обекта

През 2023 г. движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ влиза в мобилното приложение Yettel, а добре познатият на туристите печат става дигитален – пример как телекомът започва да свързва хората не само с услуги, но и с преживявания.

18. Мрежата: от 20% покритие до девет пъти най-добра

При старта си през 2001 г. мрежата на компанията има 20% покритие – в София и Пловдив. Днес мобилната мрежа на телекома е с национален обхват – 99,75% покритие на населението при 4G и 86% при 5G. Тя е и деветкратен носител на сертификата Best in Test за най-добра мрежа, присъждан от независимата организация за сравнителен анализ umlaut.

19. Yettel става лицензиран застрахователен брокер

През 2025 г. компанията пуска услугата „Застраховки OneClick“ и започва да предлага продукти на водещи застрахователи у нас. По този начин телекомът навлиза в застрахователния сектор още по-амбициозно, вече като лицензиран застрахователен брокер.

20. Програмата с 20-годишен юбилей

Компанията е почти връстник с програмата си „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. Стартирала през 2006 г., това е най-дългогодишната инициатива на телекома. Тя е насочена към изграждането на дигитални умения у деца и възрастни и тази година отбелязва своя 20-годишен юбилей.

21. GO+ по пътя към „повече от телеком“

През 2026 г. Yettel стартира платформата GO+, която обединява решения отвъд традиционната свързаност – от застраховки, облачни услуги и защита на личните данни до предложения за свободното време и активния начин на живот. С GO+ Yettel заявява следващия етап в развитието си – като компания, която предлага повече от минути и мегабайти и е „повече от телеком“.

22. Gen Z компания с екип от милениали

Със своите 25 години компанията е истинско Gen Z, но въпреки това в екипа ѝ преобладават милениалите – 52% от служителите принадлежат към това поколение, а 32% са представители на Gen Z. Разликата между най-младия и най-възрастния служител е 48 години – от 18 до 66 години.

23. Най-лоялните 3100

Общо 3100 клиенти са с компанията още от първата ѝ година. В продължение на 25 години те не са прекъсвали връзката си с телекома и са останали с него през всички етапи от развитието му – от Globul през Теленор до Yettel.

24. Yettel днес: 3 милиона клиенти и над 200 артикула

Днес Yettel има близо 3 милиона клиента, а портфолиото включва над 2000 артикула. Ако имате търпение да броите, ще откриете сред тях над 200 модела смартфони и близо 150 модела смартчасовници.

25. За 25 години компанията сменя три бранда, но не и мисията си

Globul става Теленор през 2014 г., а Теленор става Yettel през 2022 г. За 25 години компанията преминава през три бранда и различни собственици, но запазва мисията си – да свързва хората с важното за тях.