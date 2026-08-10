БТС и Yettel отбелязват юбилея на движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ със специална изложба в София

От 11 август специално създадени илюстрации ще показват знакови български туристически забележителности на Моста на влюбените

Българският туристически съюз (БТС) и Yettel, с подкрепата на Столична община, ще отбележат 60-годишнината на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ със специална изложба на Моста на влюбените в София. От 11 август в продължение на две седмици посетителите ще могат да разгледат илюстрации на знакови български забележителности, създадени от български творци като част от дигиталните разкази в приложението Yettel.

Изложбата ще пренесе част от дигиталното преживяване в градска среда и ще покаже как изкуството и технологиите могат да разказват по нов начин за историята, културното наследство и природните богатства на България. Наред с илюстрациите, експозицията ще представи историята, развитието и съвременните проекти на движението.

През септември 2023 г. Yettel и БТС поставиха началото на дигитализацията на движението под мотото „Бъдеще за историята ни“. Проектът е първият по рода си в България и е насочен към младите хора и потребителите, които предпочитат да имат всичко необходимо в телефона си. Дигиталният паспорт е част от мобилното приложение Yettel, но е безплатен и достъпен за потребителите на всички мобилни оператори. Предлага се за различните мобилни операционни системи и има версии на български и английски език.

Дигиталният паспорт включва 176 туристически обекта на 250 локации в цялата страна, представени чрез интерактивна карта, актуална практическа информация, видео- и аудиоразкази и любопитни факти. Дигиталните печати се събират бързо и лесно чрез сканиране на QR кодове от специални табели при всеки обект. Модерното решение не измества традицията, а я надгражда – участниците могат да комбинират дигиталните печати с познатата хартиена книжка. Така технологията прави участието в движението още по-достъпно и привлекателно за новите поколения пътници.

Събраните печати носят и възможност за отличия и награди. Всяка година БТС организира игра за регистрираните носители на отличия. Участниците имат шанс да спечелят лек автомобил, както и други поощрителни награди.

В годината, в която движението отбелязва своята 60-годишнина, изложбата на Моста на влюбените ще представи по нов начин неговата история и съвременно развитие. Чрез подбрани илюстрации от дигиталните разкази в приложението Yettel експозицията ще срещне традицията с изкуството и технологиите и ще покаже богатството на България по достъпен и вдъхновяващ за съвременната публика начин.