От весело човече до пожар: Сметката за ток и вода, докато си пишем с ChatGPT

Колко енергия потребява ChatGPT или друг чатбот с изкуствен интелект (ИИ), когато му зададете въпрос? Най-известните доставчици на ИИ-чатботове са изключително потайни по този въпрос, макар да се знае, че ИИ поглъща много енергия и вода.

Нидерландската компания "ГрийнПиТи" (GreenPT) създаде зелена алтернатива на ChatGPT, която позволява да се изчисли какво е енергопотреблението й и съответно потребителят има по-голям контрол върху използването й.

Сървърите на "ГрийнПиТи" се намират във Франция и използват колкото се може повече зелена енергия, а останалата част идва от ядрена енергия. По такъв начин има много малко въглеродни емисии.

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"ГрийнПиТи" използва за изкуствения си интелект така наречените "отворени тегла" (open weight) модели - те вече са обучени и готови за употреба, а вие можете да ги адаптирате според собствените си нужди. Веднага щом сте изтеглили модела, той работи изцяло под ваше собствено управление, казват от компанията. По тази причина "ГрийнПиТи" използва и китайски модели като "Кими" (Kimi) и "Джи Ел Ем"(GLM), които изискват много по-малко изчислителна мощност в сравнение с тези на големите играчи ChatGPT или Claude.

Консумацията на ИИ на "ГрийнПиТи" може да се види в реално време. Малък измервателен уред до прозореца за чат показва колко енергия се консумира при всеки въпрос. В началото там се появява весел емотикон, но колкото по-натоварващ става разговорът, толкова по-тъжно изглежда фигурката. Когато лицето й се превърне в пламъче, потребителят вижда, че разговорът е станал много енергоемък.

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Хората, които предпочитат да гледат сухи цифри, могат да кликнат върху индикатора. След това на екрана се появяват въглеродните емисии и броят на изразходваните киловатчаса.

Оказва се, че е по-икономично редовно да започвате нов разговор, вместо да оставате постоянно в един и същ чат. Причината е, че при всеки нов въпрос се изпраща целият разговор. Следователно: колкото по-дълъг е разговорът, толкова по-високо е енергопотреблението, тъй като необходимата изчислителна мощност нараства.

Освен това колкото по-кратък е въпросът, толкова по-малко енергия консумира изкуственият интелект.

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