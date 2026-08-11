Закъсват ли OpenAI и ChatGPT? Астрономически разходи повдигат сериозни въпроси

Сериозни структурни и финансови предизвикателства се очертават пред OpenAI - лабораторията за изкуствен интелект, която стои зад ChatGPT, става ясно от редица финансови анализи, изтекли отчети и публикации в авторитетни медии като Financial Times, The Wall Street Journal и Bloomberg. Макар ChatGPT да остава най-популярният продукт в AI сектора, икономическият модел на компанията показва признаци на сериозно напрежение. Основната причина не е липсата на приходи, а астрономическата цена за поддържане и трениране на следващо поколение AI модели.

Числата: прогноза за над 200 млрд. долара финансова дупка до 2030 г.

Изтекли финансови отчети за 2025 г., потвърдени независимо от Financial Times, показват, че въпреки че приходите на OpenAI са нараснали трикратно до около 13 милиарда долара, оперативната загуба е скочила до над 20,9 милиарда долара за една година. Причината - общите разходи достигнаха около 34 млрд. долара.

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Разходите за научноизследователска и развойна дейност са 19,18 млрд. долара - повече от общите приходи на компанията, в сравнение със 7,81 млрд. долара през 2024 г. През 2025 г. OpenAI е изплатила на Microsoft 17,2 млрд. долара за облачни изчислителни услуги и подкрепа за научноизследователска и развойна дейност.

Нетната загуба от 38,5 млрд. долара включва непаричен разход в размер на 41,55 млрд., свързан с преобразуването от нестопанска в стопанска организация. Коригираната загуба възлиза на около 8 млрд. долара.

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OpenAI е подала поверителна форма S-1 в Комисията за ценни книжа и борси (SEC) за първично публично предлагане (IPO) през 2026 г., целящо оценка до 1 трилион долара, водено от Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Анализатори от HSBC и Deutsche Bank прогнозират, че поради поети ангажименти за центрове за данни и облачни услуги, оценявани на стотици милиарди долари, OpenAI може да натрупа над 200 милиарда долара финансова дупка до 2030 г., преди евентуално да излезе на печалба.

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Причината: разликата с конкурентите

За разлика от основните си конкуренти, OpenAI няма развити спомагателни бизнеси. Google и Meta финансират разработването на AI чрез гигантските си приходи от дигитална реклама. Microsoft и Amazon покриват разходите си чрез облачни услуги - Azure и AWS. OpenAI разчита почти изцяло на абонаменти и API такси.

Според публикации в The Wall Street Journal едва около 5% от потребителите на ChatGPT ползват платен абонамент, което кара компанията да обмисля въвеждането на реклами - ход, който изпълнителният директор Сам Олтман преди определяше като „крайна мярка“.

Конкуренти като Anthropic (Claude), Google (Gemini), както и серии с отворен код като Meta Llama и китайските решения като DeepSeek предлагат сходно или по-добро качество на значително по-ниски цени за разработчиците, което е притеснителен сигнал за OpenAI. Появата на по-евтини модели принуждава компанията да намалява цените на своите API услуги, което допълнително свива брутния марж и забавя пътя към печалба.

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Изтичане на кадри и забавяне на проекти

Наблюдава се също изтичане на ключови кадри и промени в структурата. Поредица от ключови фигури напуснаха компанията, включително съоснователят и главен учен Иля Суцкевер, бившият главен технологичен директор Мира Мурати и редица водещи изследователи по безопасността.

Част от тях основаха конкурентни стартъпи, например SSI - Safe Superintelligence, а други преминаха към Anthropic и Google, позовавайки се на притеснения относно безопасността и прекомерната комерсиализация.

На този фон - OpenAI съобщи в петък, че е спряла работата по някои аспекти на предстоящия си модел Astra, след като вътрешен преглед установи, че той е постигнал значителен напредък в областта на кодирането и киберсигурността - достатъчно, за да породи опасения относно неговите възможности. Компанията съобщи, че този модел, който все още е в процес на разработка, е достигнал „критичния праг за киберсигурност“, което означава, че може самостоятелно да идентифицира и да извършва кибератаки срещу традиционно добре защитени системи в реалния свят. Съгласно „Рамката за готовност“ на OpenAI, създадена през 2023 г., това задейства допълнителни предпазни мерки.

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OpenAI все още успява да набира нови инвестиции - от SoftBank, Microsoft и др., и планира излизане на борсата. Все пак медийните и финансовите данни сочат, че сегашният модел на харчене на десетки милиарди долари без ясна перспектива за рентабилност генерира сериозен скептицизъм сред инвеститорите.