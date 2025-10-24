Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yettel: Вместо да се опитваме да променяме дигиталната среда, нека се учим как да се адаптираме към нея

Изкуственият интелект улеснява манипулирането на новини, но също и променя начина, по който потребяваме съдържание онлайн, пояснява експертът

„Живеем във времена, в които не можем да сме сигурни за достоверността и истинността на нищо от това, което виждаме или четем онлайн. Манипулирането на съдържание става все по-лесно, а изкуственият интелект още повече подсилва тази възможност“. Това разказа Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yettel България по време на Националната конференция за медийна грамотност, организирана от Коалиция за медийна грамотност. Събитието, на което домакин беше Университетът за национално и световно стопанство, събра представители на образователния и гражданския сектор, медиите и бизнеса, които представиха добри примери, но и пропуски, за които заедно очертаха посоката за развитие и подобрение.

В обсъжданията участваха Антоанета Василева, член на УС на Коалиция за медийна грамотност; Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yettel; Юлия Мишкова, старши специалист „Управление на проекти“ в Prepodavame.bg; Боби Петров, Creative & Strategy Director в All Channels Group; Емилия Шушарова, секретар на Читалище „Любен Каравелов – 1897“ – с. Куртово Конаре.

Боян Иванович подчерта, че потребителите срещат основно два типа подвеждаща информация – манипулативно съдържание, което има за цел да създаде определени нагласи и да управлява очакванията на хората, както и манипулирано съдържание – фалшиво в своята същност. Като например тенденциозно създадени дийпфейк снимки и видеа, които подсилват и „легитимират“ фалшивите новини.

Но AI инструментите вече променят начина, по който потребяваме съдържание онлайн, създавайки т.нар. феномен zero click. Той описва склонността на хората все по-често в търсачките да четат само обобщенията по темата, без да кликват на самите линкове. Обобщенията често се базират на недостатъчно проверени източници - ново предизвикателство пред факт чекинга и ограничаването на разпространението на фалшивите новини. Проблемът идва най-вече от това, че тези резюмета се извличат от източници със съдържание, генерирано от потребители, както и от различни по тип медии, които невинаги са проверени.

„Изкуственият интелект не може да каже „не знам“, каквото и да го попитате, и често това води до т.нар. „халюцинации“ – създава съдържание, което не е умишлено злонамерено, а неволно съдържа неточности. В крайна сметка резултатът е, че то е подвеждащо за хората“, посочва той.

Според него цялостен подход в образователната система и модули, посветени на дигитално-медийната грамотност, биха подпомогнали проблема с дезинформацията сред подрастващите, но и сред възрастните. Защото много от децата сега, както и учителите, търсят начини сами да се обучават как да разпознават фалшиви новини, да проверяват източници и да оценяват критично информацията. Правилният подход обаче, според Иванович, е да се научим да навигираме в средата и да създадем у децата увереност, с която да живеят в днешната реалност, вместо да се опитваме да бягаме от нея или да я променяме.

В рамките на дискусията той представи последните инициативи на Yettel в сферата на дигиталното образование, насочени към учители и ученици. Компанията поставя темите онлайн безопасност и дигитална грамотност като свой стратегически приоритет и ги залага в основата на най-дългосрочната си програма за корпоративна социална отговорност. Тя е насочена основно към учениците, но вече активно обхваща и учители от цялата страна, достига и до родители.

В рамките на програмата „Безопасен интернет“, заедно с Центъра за безопасен интернет и издателство „Клет България“, телекомът организира редица обучения и онлайн събития за учители, посветени на безопасността в мрежата и използването на новите технологии. Учителите получават достъп до специално разработени ресурси, с които да ангажират учениците по темата – готови уроци за различните възрастови групи.

В отделна програма „Дигитална академия за учители“, която Yettel осъществява с образователната платформа Prepodavame.bg, се засягат теми, свързани с използването на изкуствения интелект в клас, за учене, работа и забавление, както и темата за изграждане на критично мислене. Провеждат се обучения за учители, които подпомагат подобряването на дигиталните им компетенции – по темите изкуствен интелект, критично мислене и креативност. Участниците се запознават с полезни и практични дигитални приложения, полезни за обучителния процес. Преди броени дни бе представен и първият у нас инструмент за самооценка на дигиталните умения на учители и ученици, с който всеки може да установи нивото си и да получи персонализирани препоръки, както и достъп до практически ресурси, с които да надгражда знанията си.

Изграждането на качествени дигитални умения и медийна грамотност в България е кауза на Yettel вече почти 20 години, като ангажиментът, който поема, е всяка година да достига 40 000 деца по темите за онлайн безопасността, както и да подпомага 10 000 души в развитието на техните дигитални умения и компетенции.