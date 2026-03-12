Мистериозна древна общност, живяла под земята в продължение на векове, е открита в Испания

В Северна Испания археолози откриха следи от средновековна общност, живяла под земята в продължение на векове, в естествените скални пещери Лас Гобас. Това съобщава Daily Galaxy, позовавайки се на проучване, публикувано в списание Science Advances. По време на разкопките са открити останките на 33 души, принадлежали към това пещерно общество от VII до XI век.

Открието на учените за мистериозна древна общност в Испания, живяла под земята

Около 63% от генетичните проби показват признаци на инбридинг, което означава, че хората са сключвали бракове с близки роднини в продължение на няколко поколения. Учените смятат, че общността е била силно изолирана и е имала малко взаимодействие с външния свят, което е довело до липса на генетично разнообразие и влошаване на здравето с течение на времето.

„Нашите данни показват, че тази общност е останала относително изолирана в продължение на поне пет века“, казва Рикардо Родригес Варела, изследовател, специализиран в палеогенетиката и молекулярната археология.

В допълнение към генетичните признаци на инбридинг, при някои са открити фрактури и прободни рани, вероятно от удари с меч. Изследователите смятат, че това означава, че вътрешните борби са били често срещани в подземното общество.

Следи от едра шарка са открити и в останките от Лас Гобас. Изследователите обясниха, че общността вероятно се е заразила с едра шарка чрез замърсено свинско месо, тъй като свинете са били основният източник на храна за пещерните хора.

Жителите на Лас Гобас са били особено уязвими към болести като едра шарка. Без външна помощ и достъп до лекарства, болестите биха могли да унищожат значителна част от населението.

По-рано археолози в Египет откриха 22 древни дървени саркофага с ярки рисунки , които са лежали хиляди години в подземна камера.

Находката е направена в некропола Асасиф на западния бряг на Луксор. Откритието беше обявено от египетското Министерство на туризма и антиките след разкопки, проведени от съвместна археологическа мисия на Висшия съвет по антики и Фондация „Захи Хавас“ за археология и наследство. Учените датират саркофазите към Третия междинен период от древноегипетската история (приблизително 1070-664 г. пр.н.е.). Всички те са изработени от дърво и боядисани в ярки цветове.

Според изследователите, много от саркофазите може да са принадлежали на жени с титлата „Певица на Амон“ - религиозна позиция, свързана с провеждането на ритуали в чест на бог Амон.

