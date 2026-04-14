Мистерията отпреди 800 години над Япония най-сетне е разгадана от учените

Преди повече от 800 години астрономи в средновековна Япония наблюдавали странни „червени светлини в северното небе“ и едва през 2026 г. учените най-накрая разбраха какво точно представляват.

Както съобщава DailyGalaxy, в проучване, публикувано в списание Proceedings of the Japan Academy на 10 април 2026 г., изследователи от Института за наука и технологии Окинава са използвали съвременни технологии, за да потвърдят, че полярното сияние е резултат от мощна слънчева буря.

През 1204 г. японският поет Фудживара но Тейка описва „червени светлини в северното небе“ над Киото, за които се смята, че са препратка към полярните сияния, често причинени от слънчеви бури. Благодарение на съвременния напредък в изследванията на слънцето, това наблюдение сега съвпада с потвърден активен слънчев цикъл през същия период.

Изследователи от Института за наука и технологии в Окинава са използвали техника, комбинираща исторически записи с анализ на дървесни пръстени, за да реконструират слънчевата активност от средновековието насам. Методът им показва, че слънчевата буря, описана от Тейка, вероятно е била част от по-широк, силно активен слънчев цикъл в края на 12 век.

Откриване на слънчеви бури с нови технологии

Екип от учени, ръководен от професор Хироко Мияхара, се фокусира върху „суб-екстремни“ слънчеви протонни събития – по-малко мощни, но все пак опасни бури, които представляват около 10-30% от най-екстремните случаи.

Това откритие отваря нови възможности за разбиране на честотата и въздействието на слънчевите бури през историята, което е от решаващо значение за оценката на рисковете за съвременната инфраструктура, включително спътници и космически мисии.

„Нашият метод сега ни позволява ефективно да ги идентифицираме и по-добре да разберем условията, при които е най-вероятно да се появят“, добавя Мияхара.

