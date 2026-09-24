Объркан адрес на пратката: Как Китай се е сдобил с части от американските изтребители F-35

Твърди се, че китайските власти разполагат с части от стелт изтребителя F-35 (американско производство), след като компоненти от самолета били „необяснимо пренасочени към Хонконг“. В края на май куриерският гигант UPS е изпращал от Австралия към САЩ купол на пилотската кабина и врата на оръжейния отсек, когато пратката е била пренасочена, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници. И двете части са били покрити с материал, поглъщащ радарните вълни, който подобрява стелт способностите им.

На този етап не ясно защо и как пратката е била отклонена към Хонконг.

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Във вторник австралийският министър на отбраната Ричард Марлс заяви пред репортери, че Австралия е знаела за пратката и че работи със САЩ и Lockheed Martin, за да види как Канбера може да съдейства на разследването. Марлс също така заяви, че според него в изчезналата пратка не е имало чувствителни части, съобщи CNN.

F-35, внимателният подход на САЩ и дебнещият Китай

F-35 е стелт изтребител от пето поколение, произведен от Lockheed Martin. Вашингтон контролира продажбата на тези самолети само на най-близките си партньори и съюзници.

Например Турция беше изключена от програмата F-35 през 2019 г., след като страната закупи руската противовъздушна система С-400, което породи опасения, че тя може да бъде използвана като платформа за събиране на разузнавателна информация, за да се разкрият възможностите на самолета.

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Според американски прокурори през 2024 г. Китай е насочвал шпионските си действия към военни данни на САЩ, свързани с F-35, в минали случаи на шпионаж.

Миналата седмица беше одобрена сделка за продажба на F-35 на Саудитска Арабия на стойност 24 милиарда долара, но някои законодатели в Конгреса на САЩ вече изразиха опасения, че технологията може да попадне в ръцете на Китай.

Конгресменът Раджа Кришнамурти, демократ от Илинойс, каза, че американските разузнавателни служби са предупредили, че сделката „може да постави най-ценните съкровища на американската военна технология в ръцете на Китайската комунистическа партия“, предава думите му CNBC.

Сред ползвателите на изтребителя са Австралия и Белгия, както и самите САЩ, а други държави като Япония, Канада и Сингапур също са поръчали самолета.

Изтребителите F-35 са били използвани от САЩ и по време на войната с Иран, като според Министерството на отбраната на Щатите един самолет е претърпял повреди от вражески огън.

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