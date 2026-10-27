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При полицейска операция: В София задържаха трима души за наркоразпространение

27 октомври 2026, 21:30 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
При полицейска операция: В София задържаха трима души за наркоразпространение

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в София. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков във връзка с проведената по-рано днес акция в столичния квартал „Красно село“. Служители на Шесто районно управление са задържали заподозрян за разпространение на наркотици и негов клиент, а служители на Седмо районно управление – човек за притежание на наркотични вещества, предава БТА.

Заподозреният за разпространение е задържан непосредствено след сделка. В използвания от него автомобил са открити наркотични вещества в специално пригодени тайници. За откриването им е използвано служебно куче, обучено за търсене на наркотици, предоставено от „Гранична полиция“, каза Пелтеков.

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По думите му мъжът е бил задържан и през август, когато оказал съпротива и не изпълнил полицейските разпореждания. За да спрат автомобила му, служителите използвали т.нар. тампониране, при което били причинени леки материални щети по служебния автомобил и по колата на заподозрения. Мъжът се заключил вътре и за задържането му се наложило да бъде счупено стъкло на автомобила.

Заради поведението му при предишното задържане в днешната операция са участвали служители от звеното за специализирани тактически действия при СДВР, известно като „Кобра“. Целта е била да не бъдат допуснати пострадали сред гражданите, задържаните и полицейските служители, посочи Пелтеков.

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След задържането през август на мъжа първоначално е била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, впоследствие заменена с по-лека. След освобождаването му служителите на Шесто районно управление са получили информация, че той продължава да разпространява наркотични вещества. Наблюдението над него е продължило и е довело до днешното му задържане, каза директорът на СДВР. Той благодари на служителите за работата им.

За задържания от Седмо районно управление Пелтеков уточни, че е установено притежание на по-голямо количество вещества. Точният вид и количеството на иззетите вещества ще могат да бъдат съобщени утре, след изготвянето на експертните справки, уточни Пелтеков. Открити са тревиста маса, кристалообразно вещество, вещества на бучки и таблетки, каза още Пелтеков. Предстоят допълнителни действия по разследването. Според директора на СДВР най-вероятно ще бъдат открити още наркотични вещества.

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Арести Наркотрафик наркоразпространение Николай Пелтеков
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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