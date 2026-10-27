Ямбол влиза в топ 3 на градовете с най-много предварителни поръчки за iPhone Duo в Yettel

● Ямбол формира 13% от заявките за Night Sky и 15% за Star White сред трите водещи града

● Близо три четвърти от предварителните поръчки за новия модел са направени още в първия ден

Ямбол се нарежда сред трите града с най-много предварителни поръчки за iPhone Duo в Yettel, показват данните на оператора за периода 16-22 октомври. Градът заема третото място след София и Пловдив, като формира 13% от заявките за версията Night Sky и 15% за Star White сред трите водещи града.

В географското разпределение София е начело с 62% от предварителните поръчки за Night Sky и 61% за Star White сред трите града. Пловдив заема второто място със съответно 25% и 24%.

Интересът към първия сгъваем смартфон на Apple е бил най-силен още в началото на кампанията. На 16 октомври, първия ден на предварителните поръчки, са направени 75% от заявките за Night Sky и 73% за Star White.

Данните на Yettel показват, че Night Sky е предпочетен от 55% от клиентите, докато 45% са избрали Star White. И при двата цвята най-търсена е конфигурацията с 256 GB памет, която формира 62% от заявките. Следва версията с 512 GB с дял от 29% при Night Sky и 31% при Star White, докато конфигурациите с 1 TB и 2 TB имат значително по-малък дял.

Официалните продажби на iPhone Duo в Yettel започнаха на 23 октомври. Първият сгъваем смартфон на Apple съчетава удобството на компактен телефон с възможностите на голям екран. Моделът разполага със 7,6-инчов вътрешен дисплей с нанотекстура за намаляване на отблясъците и 5,4-инчов външен дисплей, а корпусът му е изработен от титан клас 5.

За производителността се грижи чипът A20 Pro, докато двойната 48 MP Fusion система от камери предлага разнообразни възможности за снимки и видео. Смартфонът разполага с две батерии, поддържа 5G и Wi-Fi 7 и използва изцяло eSIM технология, без слот за физическа SIM карта.

Към устройствата, закупени от Yettel с абонаментен план, се добавят и предимствата на „Смартфон Вселена“ – пакет от услуги за грижа и защита на смартфона. Той включва удължена гаранция до 4 години без допълнително заплащане в зависимост от избрания план, достъп до сертифициран сервиз, диагностика и възможност за застраховка срещу счупване или кражба с до два месеца застрахователно покритие за сметка на Yettel.